Formstarka Mjölby vann mot Mörrum

Mjölby vann med 7–4 mot Mörrum

Mjölbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Sikl gjorde tre mål för Mjölby

Mjölby fortsätter starkt i hockeyettan södra. När laget mötte Mörrum borta i Jössarinken på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–4 (4–2, 1–0, 2–2). I och med detta har Mjölby sex segrar i rad.

Simon Persson bakom Mjölbys avgörande

I första perioden var det Mjölby som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Efter 4.29 i andra perioden slog Simon Persson till framspelad av Nico Vuorijärvi och William Lagerqvist och gjorde 2–5. Tredje perioden slutade 2–2 och Mjölby vann matchen med 7–4.

Adam Sikl gjorde tre mål för Mjölby.

Det här betyder att Mörrum ligger kvar på 16:e plats i tabellen och Mjölby på tredje plats. Noteras kan att Mjölby sedan den 9 oktober har avancerat 13 placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 13 februari i ProTrain Arena.

Mörrum tar sig an Grästorps IK i nästa match borta fredag 31 oktober 19.00. Mjölby möter Grästorps IK hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Mörrum–Mjölby 4–7 (2–4, 0–1, 2–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (3.09) Arvid Pousette (Adam Lindblad), 0–2 (6.02) Adam Sikl (Ludwig Strand, William Strand), 1–2 (7.47) Kevin Engvall (Alexander Sandberg, Fabian Hellström), 1–3 (8.15) Christoffer Rapp (William Strand, Adam Lundqvist), 2–3 (9.46) Kevin Engvall (August Renemark, Alexander Sandberg), 2–4 (12.57) David Lindholm (David Bremer, Nico Vuorijärvi).

Andra perioden: 2–5 (24.29) Simon Persson (Nico Vuorijärvi, William Lagerqvist).

Tredje perioden: 3–5 (41.17) Hampus Johannesson (Noa Lindqvist-Muci), 4–5 (46.09) Leo Klavhed, 4–6 (54.44) Adam Sikl, 4–7 (58.08) Adam Sikl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-0-3

Mjölby: 5-0-0

Nästa match:

Mörrum: Grästorps IK, borta, 31 oktober

Mjölby: Grästorps IK, hemma, 29 oktober