Formstarka Lindlöven vann mot Sollentuna

Lindlöven vann med 6–2 mot Sollentuna

Lindlövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isak Jonsson tvåmålsskytt för Lindlöven

Lindlöven fortsätter starkt i hockeyettan norra. När laget mötte Sollentuna på hemmaplan i Lindehov på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–2 (0–0, 5–1, 1–1). I och med detta har Lindlöven fyra segrar i rad.

– Vi är nöjda med tre poäng och att vi har hittat tillbaka till vårt vägvinnande spel. Vi har haft en tuff period den senaste månaden med mycket skador och sjukdomar och vi saknar ff tre ordinarie forwards men jag hoppas att vi kan få tillbaka någon/några till nästa vecka. Nu tar vi en välbehövlig vila till helgen så får vi ladda batterierna rejält, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Johannes Jämsén bakom Lindlövens avgörande

Första perioden blev mållös.

Lindlöven tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.26 genom Isak Jonsson och gick upp till 3–0 innan Sollentuna svarade.

Innan perioden var över hade Lindlöven ryckt åt sig ledningen med 5–1.

9.10 in i tredje perioden slog Oskar Ståhl till på nytt framspelad av Ture Edvardsson och Lukas Paulsson och reducerade. Men mer än så orkade Sollentuna inte med. 14.44 in i perioden nätade Lindlövens Jesper Broeng på pass av Oliver Arle Östergren och Sebastian Falk och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Lindlövens Simon Nyhlén-Persson stod för ett mål och två assists.

Lindlöven stannar därmed på andra plats och Sollentuna på tolfte plats i tabellen.

I nästa match möter Lindlöven Strömsbro borta på onsdag 11 februari 19.00. Sollentuna möter Forshaga söndag 8 februari 15.00 hemma.

Lindlöven–Sollentuna 6–2 (0–0, 5–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (24.26) Isak Jonsson (Jesper Broeng, Emil Norberg), 2–0 (25.46) Olle Hilmersson (Elias Holmberg, Simon Nyhlén-Persson), 3–0 (28.02) Johannes Jämsén (Emil Norberg, Simon Nyhlén-Persson), 3–1 (29.56) Oskar Ståhl (Ture Edvardsson, Lucas Eriksson), 4–1 (32.54) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Oliver Arle Östergren), 5–1 (39.03) Simon Nyhlén-Persson (Olle Hilmersson, Elias Holmberg).

Tredje perioden: 5–2 (49.10) Oskar Ståhl (Ture Edvardsson, Lukas Paulsson), 6–2 (54.44) Jesper Broeng (Oliver Arle Östergren, Sebastian Falk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Lindlöven: Strömsbro IF, borta, 11 februari 19.00

Sollentuna: Forshaga IF, hemma, 8 februari 15.00