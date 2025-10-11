Formstarka Karlskrona vann mot Tranås

Seger för Karlskrona med 4–2 mot Tranås

Lukas Sjöblom avgjorde för Karlskrona

Fjärde raka segern för Karlskrona

Karlskrona är svårslaget i hockeyettan södra. Mot Tranås hemma i NKT Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Karlskrona–Tranås – mål för mål

Första perioden var jämn. Karlskrona inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Wendt efter 4.11, men Tranås kvitterade genom Gabriel Eklund i slutet av perioden. I andra perioden var det Karlskrona som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Malte Von Dahn och Lukas Sjöblom. Med 3.49 kvar i perioden i tredje perioden ökade Karlskrona på till 4–1 genom Victor Crus-Rydberg.

Tranås reducerade dock till 4–2 genom Viktor Nilsson-Westlund när bara tre minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Karlskrona har tolv poäng och Tranås har nio poäng efter fyra omgångar.

Lagen möts igen 5 december i Tranås Arena.

Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Karlskrona hemma mot Västervik. Tranås möter Kungälv hemma i Tranås Arena söndag 19 oktober 16.00.

Karlskrona–Tranås 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (4.11) Hugo Wendt (Kalle Carlsson, Hannes Lindström), 1–1 (18.35) Gabriel Eklund (Pontus Eklöf, Petter Eklöf).

Andra perioden: 2–1 (23.04) Malte Von Dahn (Hannes Lindström), 3–1 (23.52) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Hugo Wendt).

Tredje perioden: 4–1 (56.11) Victor Crus-Rydberg (Noah Schalin), 4–2 (57.22) Viktor Nilsson-Westlund.

Nästa match:

Karlskrona: Västerviks IK, hemma, 15 oktober

Tranås: Kungälvs IK, hemma, 19 oktober