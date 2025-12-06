Förlustsviten bruten för Järfälla – efter 6–4 mot Kungälv

Järfälla segrade – 6–4 mot Kungälv

Järfällas Neo Wahlbom tvåmålsskytt

Kungälvs tredje raka förlust

6–4 (0–1, 1–1, 5–2) slutade matchen i hockeyettan södra mellan Järfälla och gästande Kungälv. Det betyder att Järfälla äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

– Skön seger. Finns saker att förbättra helt klart, men idag så tar vi vara på chanserna framåt och lyckas knipa trepoängaren. Skönt för gruppen, kommenterade Järfällas tränare Fredric Forslund.

Neo Wahlbom tvåmålsskytt för Järfälla

Wilmer Gref gjorde 1–0 till Kungälv efter 10.54 på passning från Walter Göransson och Hannes Asp.

Efter 8.03 i andra perioden slog Henric Croneld till på pass av Axel Blom och kvitterade för Järfälla.

Kungälvs Elis Rix gjorde 1–2 efter 12.46 framspelad av Oliver Gabay och Alexander Olsén.

I tredje perioden var det i stället Järfälla som hade övertaget. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 6–4.

Kungälvs Oliver Gabay hade tre assists. Gustav Eurenius stod för tre poäng, varav ett mål för Järfälla.

I tabellen innebär det här att Järfälla nu ligger på 16:e plats i tabellen. Kungälv är på 13:e plats.

När lagen senast möttes vann Kungälvs IK med 5–3.

I nästa match möter Järfälla Hanviken borta på onsdag 10 december 19.00. Kungälv möter Huddinge söndag 7 december 16.00 borta.

Järfälla–Kungälv 6–4 (0–1, 1–1, 5–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (10.54) Wilmer Gref (Walter Göransson, Hannes Asp).

Andra perioden: 1–1 (28.03) Henric Croneld (Axel Blom), 1–2 (32.46) Elis Rix (Oliver Gabay, Alexander Olsén).

Tredje perioden: 2–2 (42.24) Marcus Molin (August Sandell, Tom Nilsson), 3–2 (43.21) Kalle Broed (Daniel Andersson), 3–3 (44.53) Isak Wignell (Oliver Gabay, Alexander Olsén), 4–3 (47.07) Gustav Eurenius, 4–4 (49.24) Isak Wignell (Oliver Gabay, Arvid Fagerberg), 5–4 (53.54) Neo Wahlbom (Emil Hedström, Gustav Eurenius), 6–4 (58.15) Neo Wahlbom (Gustav Eurenius, Daniel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Järfälla: Hanvikens SK, borta, 10 december

Kungälv: Huddinge IK, borta, 7 december