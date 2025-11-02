Förlustsviten bruten för Huddinge – efter 4–1 mot Grums

Huddinge segrade – 4–1 mot Grums

Daniel Liiv med två mål för Huddinge

Fjärde förlusten i följd för Grums

4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen i hockeyettan södra mellan Huddinge och gästande Grums. Det betyder att Huddinge äntligen bröt sin svit med sju raka förluster.

Grums tränare Johan Erkgärds om matchen:

– Vår sämsta insats för säsongen. Tävlingen och kampen är inte där överhuvudtaget och då vinner man inga matcher i den här serien.

Huddinges Daniel Liiv tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Grums inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Sebastian Lövgren efter 1.53, men Huddinge kvitterade genom Johan Lorraine bara en minut senare. Laget tog ledningen redan efter efter 2.14 i andra perioden genom Daniel Liiv assisterad av Johan Franzén och Charlie Kronnäs. Tredje perioden var länge mållös. Huddinge gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 1.22 i slutet av perioden av Daniel Liiv och Johan Franzén.

Johan Franzén gjorde ett mål för Huddinge och två målgivande passningar.

Huddinge ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Grums är på 20:e och sista plats. Huddinge har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 10 oktober låg laget på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Billerudhallen.

Huddinge tar sig an Hanviken i nästa match borta onsdag 5 november 19.00. Grums möter Karlskrona hemma lördag 8 november 16.00.

Huddinge–Grums 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (1.53) Sebastian Lövgren (Jakob Olsson, Elliot Ståhlberg), 1–1 (2.00) Johan Lorraine (Johan Franzén, Otto Humble).

Andra perioden: 2–1 (22.14) Daniel Liiv (Johan Franzén, Charlie Kronnäs).

Tredje perioden: 3–1 (56.53) Daniel Liiv (David Puikkonen), 4–1 (58.15) Johan Franzén (Carl Wassenius, Elias Jankler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-1-3

Grums: 1-1-3

Nästa match:

Huddinge: Hanvikens SK, borta, 5 november

Grums: Karlskrona HK, hemma, 8 november