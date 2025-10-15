Förlängningsseger för Surahammar mot Vallentuna

Seger för Surahammar med 4–3 efter förlängning

Lukas Henze avgjorde för Surahammar

Andra raka segern för Surahammar

Matchen mellan Vallentuna och Surahammar i hockeyettan norra slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Surahammar avgöra till 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Lukas Henze som stod för det avgörande målet.

Vallentuna–Surahammar – mål för mål

Surahammar tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Surahammar ökade ledningen till 0–3 genom Adam Karlsson efter 5.07 i andra perioden.

Vallentuna reducerade dock till 1–3 genom William Wassberg med 1.57 kvar att spela av perioden. Vallentuna reducerade och kvitterade till 3–3 genom Casper Andersson och Melker Plars med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.31 kvar att spela. Stor matchhjälte för Surahammar blev Lukas Henze som 4.56 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Surahammar är på 13:e plats.

Fredag 17 oktober 19.00 spelar Vallentuna hemma mot Kiruna. Surahammar möter Strömsbro borta i Testebo Arena lördag 18 oktober 15.00.

Vallentuna–Surahammar 3–4 (0–2, 1–1, 2–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.54) Melvin Joona (Anton Hansson Myhrén, Shane Heffernan), 0–2 (12.29) Albin Pettersson (Adam Karlsson, Wille Ekman-Cederborg).

Andra perioden: 0–3 (25.07) Adam Karlsson (Kasper Dahlqvist, Albin Pettersson), 1–3 (38.03) William Wassberg (Casper Andersson, Niclas Gruvstål).

Tredje perioden: 2–3 (48.53) Casper Andersson (David Segh, Fredrik Svennas), 3–3 (57.29) Melker Plars (Ludwig Andersson, Filip Sundell).

Förlängning: 3–4 (64.56) Lukas Henze (Tore Lundström).

Nästa match:

Vallentuna: Kiruna IF, hemma, 17 oktober

Surahammar: Strömsbro IF, borta, 18 oktober