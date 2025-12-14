Förlängningsseger för Mjölby mot Halmstad

Mjölby vann med 4–3 efter förlängning

Mjölbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Christoffer Rapp matchvinnare för Mjölby

Det blev en riktigt tajt match när Mjölby tog emot Halmstad i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0). Christoffer Rapp blev matchhjälte för Mjölby med sitt mål blott 43 sekunder in i förlängningen.

I och med detta har Mjölby hela fem raka segrar i hockeyettan södra.

Huddinge nästa för Mjölby

Mjölby startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sebastian Lundman och Emil Rooth innan Halmstad svarade och gjorde 2–1 genom Alexander Klarin.

Efter 12.19 i andra perioden slog Alexander Klarin till på nytt framspelad av Viktor Bernhardtz och Hampus Johansson och kvitterade för Halmstad.

12.19 in i tredje perioden nätade Mjölbys Alexander Fredriksson på pass av Sebastian Lundman och Philip Dimtrén och gav laget ledningen.

Halmstad kvitterade till 3–3 med 1.45 kvar att spela genom Alexander Artursson framspelad av William Berg och Alexander Klarin.

I förlängningen tog det 43 sekunder innan Mjölby avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Christoffer Rapp, framspelad av Edvin Lundqvist och William Strand.

Alexander Klarin gjorde två mål för Halmstad och ett assist.

Det här betyder att Halmstad ligger på sjunde plats i tabellen och Mjölby är på sjätte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 januari i Halmstad Arena.

I nästa omgång har Mjölby Huddinge borta i Björkängshallen, fredag 19 december 19.00. Halmstad spelar hemma mot Kungälv söndag 28 december 16.00.

Mjölby–Halmstad 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (12.09) Sebastian Lundman (William Strand, Edvin Lundqvist), 2–0 (13.25) Emil Rooth (Adam Sikl, Olle Henell), 2–1 (19.03) Alexander Klarin (William Gustafsson, Albin Blomberg).

Andra perioden: 2–2 (32.19) Alexander Klarin (Viktor Bernhardtz, Hampus Johansson).

Tredje perioden: 3–2 (52.19) Alexander Fredriksson (Sebastian Lundman, Philip Dimtrén), 3–3 (58.15) Alexander Artursson (William Berg, Alexander Klarin).

Förlängning: 4–3 (60.43) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist, William Strand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 5-0-0

Halmstad: 2-1-2

Nästa match:

Mjölby: Huddinge IK, borta, 19 december 19.00

Halmstad: Kungälvs IK, hemma, 28 december 16.00