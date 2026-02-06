Förlängningsseger för Karlskrona mot Borås

Karlskrona vann med 3–2 efter förlängning

Viktor Smeds tvåmålsskytt för Karlskrona

Victor Crus-Rydberg avgjorde för Karlskrona

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Karlskrona avgöra den jämna matchen hemma mot Borås i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0). Victor Crus-Rydberg stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Karlskrona.

Karlskrona har skapat en skön vinnarkänsla i NKT Arena. Segern mot Borås betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Simon Ericsson gjorde 1–0 till Borås efter 4.41 framspelad av Oliver Olsson och Samuel Salonen.

Redan efter 3.39 i andra perioden kvitterade Karlskrona genom Viktor Smeds på passning från Liam Engström och Elias Sjöström. Efter 17.50 i andra perioden slog August Hansson till på pass av Jonas Nyman och Samuel Salonen och gav Borås ledningen.

16.19 in i tredje perioden nätade Karlskronas Viktor Smeds återigen framspelad av Lukas Sjöblom och Elias Sjöström och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Karlskrona 3.05 in i förlängningen blev Victor Crus-Rydberg med det avgörande målet i förlängningen.

Karlskrona ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Borås ligger på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Karlskrona med 4–3.

Nästa motstånd för Karlskrona är Järfälla. Lagen möts söndag 8 februari 16.00 i NKT Arena. Borås tar sig an Tingsryd borta fredag 13 februari 19.00.

Karlskrona–Borås 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (4.41) Simon Ericsson (Oliver Olsson, Samuel Salonen).

Andra perioden: 1–1 (23.39) Viktor Smeds (Liam Engström, Elias Sjöström), 1–2 (37.50) August Hansson (Jonas Nyman, Samuel Salonen).

Tredje perioden: 2–2 (56.19) Viktor Smeds (Lukas Sjöblom, Elias Sjöström).

Förlängning: 3–2 (63.05) Victor Crus-Rydberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-1-2

Borås: 1-2-2

Nästa match:

Karlskrona: Järfälla HC, hemma, 8 februari 16.00

Borås: Tingsryds AIF, borta, 13 februari 19.00