Förlängningsseger för Huddinge mot Kungälv

Seger för Huddinge med 4–3 efter förlängning

Daniel Liiv avgjorde för Huddinge

Fjärde raka nederlaget för Kungälv

Matchen mellan Huddinge och Kungälv i hockeyettan södra slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Daniel Liiv stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Huddinge.

I och med detta har Kungälv fyra förluster i rad.

Huddinge–Kungälv – mål för mål

Charlie Berglund gav Huddinge ledningen efter 19.33 på pass av Tobias Ahlén och Johan Franzén.

Laget gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom David Puikkonen med assist av Hampus Nilsson och Hugo Nüth.

Efter 16.09 i andra perioden slog Elis Rix till på pass av William Jacobson och Tim Bergström och reducerade åt Kungälv.

Huddinges Philip Rafnsson gjorde 3–1 efter 16.37 framspelad av Johan Franzén och Wilmo Andersson.

Kungälv reducerade till 3–2 redan efter efter 1.37 i tredje perioden genom Oliver Gabay på passning från Arvid Fagerberg och Elis Rix.

Linus Jonasson kvitterade för Kungälv tidigt i tredje perioden efter pass från Alexander Olsén och Oscar Gustavsson.

Matchvinnare för hemmalaget Huddinge blev Daniel Liiv som 1.03 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Förlusten var Kungälvs femte uddamålsförlust.

Huddinges nya tabellposition är 15:e plats medan Kungälv är på 13:e plats. Noteras kan att Huddinge sedan den 22 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 4 januari möts lagen återigen, då i Oasen.

I nästa match möter Huddinge Grästorps IK borta och Kungälv möter Tranås hemma. Båda matcherna spelas söndag 14 december 16.00.

Huddinge–Kungälv 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (19.33) Charlie Berglund (Tobias Ahlén, Johan Franzén), 2–0 (19.51) David Puikkonen (Hampus Nilsson, Hugo Nüth).

Andra perioden: 2–1 (36.09) Elis Rix (William Jacobson, Tim Bergström), 3–1 (36.37) Philip Rafnsson (Johan Franzén, Wilmo Andersson).

Tredje perioden: 3–2 (41.37) Oliver Gabay (Arvid Fagerberg, Elis Rix), 3–3 (42.58) Linus Jonasson (Alexander Olsén, Oscar Gustavsson).

Förlängning: 4–3 (61.03) Daniel Liiv (Eric Eljas, Oscar Fröberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-0-2

Kungälv: 1-1-3

Nästa match:

Huddinge: Grästorps IK, borta, 14 december

Kungälv: Tranås AIF, hemma, 14 december