Fjärde raka för Tranås efter seger mot Tyringe

Tranås vann med 5–1 mot Tyringe

Tranås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Bradey Johnson gjorde två mål för Tranås

Formen är bra just nu för Tranås. På lördagen kom fjärde raka segern i hockeyettan södra, 5–1 (2–1, 3–0, 0–0), borta mot Tyringe. Det innebär att Tyringe åkte på sjätte raka förlusten.

Därmed har Tranås fem raka segrar på bortaplan.

Petter Eklöf gjorde matchvinnande målet

Tranås tog ledningen i första perioden genom Bradey Johnson.

Tyringe kvitterade till 1–1 genom Teodor Forssander efter 11.24.

Efter 12.24 i matchen gjorde Tranås 1–2 genom Petter Eklöf. Tranås startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Bradey Johnson, Markus Ruuskanen och Lukas Isaksson. I tredje perioden höll Tranås i sin 5–1-ledning och vann.

Tranås Pontus Eklöf hade tre assists och Bradey Johnson stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tyringe på 16:e plats och Tranås på fjärde plats. Så sent som den 21 oktober låg Tyringe på sjätte plats i tabellen.

Lagen möts på nytt i Tranås Åkeri Arena den 4 februari.

Nästa motstånd för Tyringe är Kungälv. Tranås tar sig an Vita Hästen hemma. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Tyringe–Tranås 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (7.06) Bradey Johnson (Pontus Eklöf, Petter Eklöf), 1–1 (11.24) Teodor Forssander (Sebastian Kjellen), 1–2 (12.24) Petter Eklöf (Bradey Johnson, Pontus Eklöf).

Andra perioden: 1–3 (24.44) Bradey Johnson (Pontus Eklöf, Karl Jonsson), 1–4 (31.40) Markus Ruuskanen (Kalvyn Watson, Lucas Frank), 1–5 (32.35) Lukas Isaksson (Viktor Nilsson-Westlund, Oscar Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 0-1-4

Tranås: 4-1-0

Nästa match:

Tyringe: Kungälvs IK, borta, 19 november

Tranås: HC Vita Hästen, hemma, 19 november