Falu IF vann mot Kiruna efter mål av Albin Wiklund Norman
Falu IF vann mot Kiruna i hockeyettan norra på hemmaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Albin Wiklund Norman för i andra perioden.
– En jämn tillställning där jag tycker att vi förde matchen. Kiruna hade några ströchanser, men överlag var vi värda att vinna, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.
Falu IF–Kiruna – mål för mål
Falu IF har tre segrar och två förluster och 13–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna har två vinster och tre förluster och 10–18 i målskillnad.
Falu IF stannar därmed på 16:e plats och Kiruna på 17:e plats i tabellen.
I nästa match möter Falu IF Kalix hemma och Kiruna möter Borlänge borta. Båda matcherna spelas söndag 8 februari 16.00.
Falu IF–Kiruna 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
Hockeyettan norra, Lugnets Ishall
Andra perioden: 1–0 (39.19) Albin Wiklund Norman (Ludwig Sundström, Liam Nordvall).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Falu IF: 3-0-2
Kiruna: 2-0-3
Nästa match:
Falu IF: Kalix HC, hemma, 8 februari 16.00
Kiruna: Borlänge HF, borta, 8 februari 16.00
