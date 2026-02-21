Enköping vann mot Kalix efter Adam Lidströms två mål

Enköping segrade – 5–2 mot Kalix

Adam Lidström med två mål för Enköping

Andra raka förlusten för Kalix

Det blev Enköping som gick segrande ur mötet med Kalix i hockeyettan norra borta, med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1).

Adam Lidström tvåmålsskytt för Enköping

Oscar Kohlström gjorde 1–0 till Kalix efter 15.11 efter förarbete från Adam Helldén och Elias Elomaa. 1–1 kom efter 18.27 när Felix Lövgren hittade rätt på pass av Victor Nilsson och Tim Almgren.

I andra perioden var det Enköping som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Axel Knudsen, Adam Lidström och Elias Ivansson.

1.25 in i tredje perioden slog Adam Lidström till på nytt på pass av Axel Knudsen och Edvin Wiklund och ökade ledningen. 9.04 in i perioden nätade Kalix Oliver Selström framspelad av Filip Runbjer och Oscar Kohlström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kalix.

Axel Knudsen och Felix Lövgren gjorde ett mål och två assist var för Enköping.

Kalix har två vinster och tre förluster och 22–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har tre vinster och två förluster och 12–12 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Kalix på åttonde plats i tabellen medan Enköping är på 14:e plats.

Söndag 22 februari spelar Kalix hemma mot Surahammar 15.00 och Enköping mot Kiruna borta 14.00 i Lombiahallen.

Kalix–Enköping 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (15.11) Oscar Kohlström (Adam Helldén, Elias Elomaa), 1–1 (18.27) Felix Lövgren (Victor Nilsson, Tim Almgren).

Andra perioden: 1–2 (21.01) Axel Knudsen (Adam Lidström, Felix Lövgren), 1–3 (21.13) Adam Lidström (Axel Knudsen, Edvin Wiklund), 1–4 (22.33) Elias Ivansson (Alex Korpela, Felix Lövgren).

Tredje perioden: 1–5 (41.25) Adam Lidström (Axel Knudsen, Edvin Wiklund), 2–5 (49.04) Oliver Selström (Filip Runbjer, Oscar Kohlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-1-2

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Surahammars IF, hemma, 22 februari 15.00

Enköping: Kiruna IF, borta, 22 februari 14.00