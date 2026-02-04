Enköping starkast – avgjorde i förlängningen mot Strömsbro

Enköping segrade – 2–1 efter förlängning

Joshua Karlsson matchvinnare för Enköping

Enköpings tionde seger

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Enköping avgöra den jämna matchen hemma mot Strömsbro i hockeyettan norra. Slutresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Joshua Karlsson som gjorde det avgörande målet.

Enköping–Strömsbro – mål för mål

Tobias Smids gjorde 1–0 till Enköping efter bara 58 sekunder med assist av Tim Almgren och Ludvig Sandell.

Efter 11.56 i andra perioden nätade Braylon Shmyr framspelad av Simon Hedlund och William Bengtsson och kvitterade för Strömsbro.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Enköping 3.21 in i förlängningen blev Joshua Karlsson med det avgörande förlängningsmålet.

Det här betyder att Enköping är kvar på 15:e plats och Strömsbro stannar på sjunde plats, i serien. Enköping har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 9 januari låg laget på elfte plats.

I nästa omgång har Enköping Bodens HF borta i Hive Arena, lördag 14 februari 15.00. Strömsbro spelar borta mot Vallentuna lördag 7 februari 16.00.

Enköping–Strömsbro 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (0.58) Tobias Smids (Tim Almgren, Ludvig Sandell).

Andra perioden: 1–1 (31.56) Braylon Shmyr (Simon Hedlund, William Bengtsson).

Förlängning: 2–1 (63.21) Joshua Karlsson (Kalle Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Strömsbro: 2-2-1

Nästa match:

Enköping: Bodens HF, borta, 14 februari 15.00

Strömsbro: Vallentuna Hockey, borta, 7 februari 16.00