Enköping bröt Bodens HF:s segersvit

Seger för Enköping med 1–0 mot Bodens HF

Elias Ivansson avgjorde för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Efter nio segrar i rad i hockeyettan norra för Bodens HF så tog vinstsviten slut hemma mot Enköping. Matchen på lördagen i Hive Arena slutade 0–1 (0–0, 0–1, 0–0).

Segermålet för Enköping stod Elias Ivansson för 10.42 in i andra perioden.

Med det tog bortalaget Enköping en skön revansch, eftersom Bodens HF vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–0.

Piteå nästa för Enköping

Bodens HF har fyra vinster och en förlust och 22–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har tre vinster och två förluster och 9–13 i målskillnad.

Söndag 15 februari spelar Bodens HF hemma mot Surahammar 15.00 och Enköping mot Piteå borta 14.00 i LF Arena.

Bodens HF–Enköping 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 0–1 (30.42) Elias Ivansson (Felix Lövgren, Victor Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Bodens HF: Surahammars IF, hemma, 15 februari 15.00

Enköping: Piteå HC, borta, 15 februari 14.00