Emil Lindgren het när Strömsbro besegrade Enköping

Strömsbro-seger med 5–2 mot Enköping

Strömsbros Emil Lindgren tvåmålsskytt

Fjärde förlusten i rad för Enköping

Hemmalaget Strömsbro tog hem de tre poängen efter seger mot Enköping i hockeyettan norra. 5–2 (0–0, 4–1, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

I och med detta har Enköping fyra förluster i rad.

Emil Lindgren tvåmålsskytt för Strömsbro

Första perioden blev mållös. Strömsbro tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.32 genom Abbe Broberg och gick upp till 3–0 innan Enköping svarade.

I periodpausen hade Strömsbro ledningen med 4–1. Tim Almgren reducerade dock för Enköping med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Strömsbro kunde dock avgöra till 5–2 med 22 sekunder kvar av matchen genom Emil Lindgren.

Strömsbros Abbe Broberg stod för ett mål och två assists.

För tabellens utseende betyder det här att Strömsbro ligger på fjärde plats medan Enköping är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Strömsbro är Kiruna. Lagen möts lördag 25 oktober 15.00 i Lombiahallen. Enköping tar sig an Sollentuna hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Strömsbro–Enköping 5–2 (0–0, 4–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Andra perioden: 1–0 (21.32) Abbe Broberg (Calle Westerlund), 2–0 (27.54) Kasper Arwefjäll (Alieu Moldal Bah, Adam Bendrik), 3–0 (31.57) Emil Lindgren (Abbe Broberg), 3–1 (34.10) Ludvig Siljesvärd (Leon Okonkwo Prada, Romeo Ekfeldt), 4–1 (36.38) Jonathan Karlsson (Abbe Broberg, Mikael Hansson).

Tredje perioden: 4–2 (57.05) Tim Almgren (Felix Lövgren, Romeo Ekfeldt), 5–2 (59.38) Emil Lindgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-1-1

Enköping: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro: Kiruna IF, borta, 25 oktober

Enköping: Sollentuna HC, hemma, 29 oktober