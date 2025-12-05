Efterlängtad seger för Västervik – steg åt rätt håll mot Hanviken

Västervik vann med 5–4 efter förlängning

Liam Svensson matchvinnare för Västervik

Andra raka förlusten för Hanviken

Västervik har haft en tuff period med sju raka förluster i hockeyettan södra. Men hemma mot Hanviken bröts den sviten. Det blev 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0) efter förlängning i matchen i LF Arena.

Liam Svensson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 2.58 in i förlängningen.

Mjölby nästa för Västervik

Västervik tog ledningen efter fyra minuter genom Joel Carlsson på passning från Philip Fankl.

Tim Redstedt och Jacob Samuelsson gjorde att Hanviken vände till underläget till ledning med 1–2.

Västervik kvitterade till 2–2 genom Noah Wolf i andra perioden.

Hanviken gjorde 2–3 genom Jacob Samuelsson som gjorde sitt andra mål efter 16.09.

Därefter fixade Västerviks Hampus Pettersson och Philip Fankl att laget vände underläge till ledning med 4–3.

Hanviken kvitterade till 4–4 genom Jacob Samuelsson med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.21 kvar att spela.

I förlängningen tog det 2.58 till Västervik avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Liam Svensson, på pass av Lukas Flygt och Jacob Tenemyr.

Jacob Samuelsson gjorde tre mål för Hanviken. Philip Fankl gjorde ett mål och totalt tre poäng för Västervik.

Det här var Västerviks fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hanvikens fjärde uddamålsförlust.

För Västervik gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Hanviken är på tionde plats. Västervik har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 november låg laget på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 februari i Tyresö Ishall.

I nästa match möter Västervik Mjölby borta på onsdag 10 december 19.00. Hanviken möter Halmstad söndag 7 december 16.00 hemma.

Västervik–Hanviken 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (4.33) Joel Carlsson (Philip Fankl).

Andra perioden: 1–1 (24.15) Jacob Samuelsson (Adam Falk, Alex Ek), 1–2 (30.12) Tim Redstedt (Ludvig Almgren, Albin Pedersen), 2–2 (35.12) Noah Wolf, 2–3 (36.09) Jacob Samuelsson (Alex Ek, Edvin Isén).

Tredje perioden: 3–3 (46.54) Hampus Pettersson (Hugo Frylén, Philip Fankl), 4–3 (55.45) Philip Fankl (Carl-Henrik Edwardsson, Liam Svensson), 4–4 (58.39) Jacob Samuelsson (Adam Falk, Erik Palm).

Förlängning: 5–4 (62.58) Liam Svensson (Lukas Flygt, Jacob Tenemyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-0-4

Hanviken: 2-1-2

Nästa match:

Västervik: Mjölby HC, borta, 10 december

Hanviken: Halmstad Hammers HC, hemma, 7 december