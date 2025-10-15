Efterlängtad seger för Nyköping – bröt förlustsviten mot Huddinge

Seger för Nyköping med 3–1 mot Huddinge

Isak Kolsbo avgjorde för Nyköping

Huddinges tredje raka förlust

Nyköping har haft en tuff period med fyra raka förluster i hockeyettan södra. Men hemma mot Huddinge bröts den sviten. Det blev 3–1 (0–0, 0–1, 3–0) i matchen i Stora Hallen.

Tyringe nästa för Nyköping

Den första perioden slutade 0–0. Björn Jonasson gjorde 1–0 till Huddinge 11.26 in i andra perioden på pass av Carl Wassenius och Eric Eljas. Nyköping gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Nyköpings mål gjordes av John Moberg, Isak Kolsbo och Karl Eriksson. Det sista målet kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Nyköping har nu tre poäng efter fem spelade matcher medan Huddinge har fyra poäng efter fyra matcher.

Den 11 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Björkängshallen.

Lördag 18 oktober 16.00 möter Nyköping Tyringe hemma i Stora Hallen medan Huddinge spelar hemma mot Karlskrona.

Nyköping–Huddinge 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Andra perioden: 0–1 (31.26) Björn Jonasson (Carl Wassenius, Eric Eljas).

Tredje perioden: 1–1 (46.20) John Moberg (Jonas Risberg), 2–1 (54.33) Isak Kolsbo (Karl Eriksson, Albin Stark), 3–1 (56.51) Karl Eriksson (Albin Stark, Elias Lustig).

Nästa match:

Nyköping: Tyringe SoSS, hemma, 18 oktober

Huddinge: Karlskrona HK, hemma, 18 oktober