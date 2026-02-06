Efter förlustraden: Seger igen för Grästorps IK – 3–1 mot Nyköping

Grästorps IK-seger med 3–1 mot Nyköping

Johan Ekberg med två mål för Grästorps IK

Rasmus Berntsson matchvinnare för Grästorps IK

Fyra förluster i rad i hockeyettan södra räckte. Hemma mot Nyköping bröts den tuffa sviten för Grästorps IK. Det blev 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) i matchen på fredagen.

– En första period som började lite trevande, det var en match som betyder mycket för båda lagen. Vi trycker på i första perioden och vinner kampen och trycker in ett retur. Bytet efter i ett flygande anfall kvittera Nyköping till 1–1. I andra lyfter vi spelet och spelar bättre och trycker in 2–1 i powerplay. Tredje perioden är stabil, återigen vinner vi kampen framför mål och trycker in 3–1. Nyköping trycker på i slutet och tar ut målvakten, men vi kan via ett bra försvarsspel och där även Leo är bra i målet, hålla undan och vinna rättvis med 3–1. Bra försvarsspel och mittzonspel är nyckeln till matchen. Tvåmålsskytten Johan Ekberg och Backen Rasmus Berntsson sticker ut lite, annars är det mycket bra kollektiv GIK alla drar sitt strå till stacken och köper in på matchplanen, tyckte Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll kommenterade matchen:

– Besviken över insatsen, vi är inte villiga och betala priset idag och Grästorp vinner välförtjänt. Nya tag på söndag.

Johan Ekberg gjorde 1–0 till Grästorps IK efter 11.41 efter pass från Anton Kivelä och Rasmus Hultfelt. Nyköping kvitterade genom Hugo Pettersson efter förarbete av Leo Ekengren och Elias Lustig efter 12.15.

Efter 15.12 i andra perioden nätade Rasmus Berntsson framspelad av Liam Pettersson och gav Grästorps IK ledningen.

12.41 in i tredje perioden satte Johan Ekberg pucken återigen på pass av Axel Eriksson och Anton Kivelä och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Grästorps IK har en seger och fyra förluster och 7–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har två vinster och tre förluster och 17–20 i målskillnad.

Det här betyder att Grästorps IK ligger på 16:e plats i tabellen och Nyköping är på 19:e plats.

Lagen möts igen 28 februari i Stora Hallen.

Grästorps IK tar sig an Hanviken i nästa match borta fredag 13 februari 19.00. Nyköping möter Mariestad hemma söndag 8 februari 16.00.

Grästorps IK–Nyköping 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (11.41) Johan Ekberg (Anton Kivelä, Rasmus Hultfelt), 1–1 (12.15) Hugo Pettersson (Leo Ekengren, Elias Lustig).

Andra perioden: 2–1 (35.12) Rasmus Berntsson (Liam Pettersson).

Tredje perioden: 3–1 (52.41) Johan Ekberg (Axel Eriksson, Anton Kivelä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-1-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Grästorps IK: Hanvikens SK, borta, 13 februari 19.00

Nyköping: Mariestad BoIS HC, hemma, 8 februari 16.00