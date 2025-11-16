Efterlängtad seger för Clemensnäs – bröt förlustsviten mot Enköping

Clemensnäs segrade – 6–2 mot Enköping

Elis Hedlund avgjorde för Clemensnäs

Tredje förlusten i följd för Enköping

Clemensnäs har haft en tuff period med sex raka förluster i hockeyettan norra. Men hemma mot Enköping bröts den tunga sviten. Det blev 6–2 (3–0, 1–0, 2–2) i matchen i Kopparhallen.

Sundsvall nästa för Clemensnäs

Clemensnäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 5.11 i andra perioden slog Markus Aaw till återigen framspelad av Johan Fahlgren och Filip Westermark och gjorde 4–0. 9.00 in i tredje perioden nätade Enköpings Tobias Smids på pass av Axel Knudsen och Joshua Karlsson och reducerade.

Efter 13.22 i tredje perioden reducerade Enköping på nytt genom Tim Almgren på pass av Romeo Ekfeldt.

Clemensnäs ökade ledningen till 5–2 med 46 sekunder kvar att spela genom Liam Lindström framspelad av Oliver Lindgren.

Alexander Bodén stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med tio sekunder kvar att spela på pass av Markus Aaw och Kevin Kariander. 6–2-målet blev matchens sista.

Clemensnäs Markus Aaw stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Clemensnäs med 10–34 och Enköping med 13–22 i målskillnad.

Lördag 22 november 16.00 spelar Clemensnäs borta mot Sundsvall. Enköping möter Lindlöven hemma i Bahcohallen onsdag 19 november 19.00.

Clemensnäs–Enköping 6–2 (3–0, 1–0, 2–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (8.36) Alexander Bodén (Emil Lööv, Robin Johansson), 2–0 (14.50) Markus Aaw (Sigge Jonsson, Samuel Manberg), 3–0 (18.40) Elis Hedlund (Filip Westermark, Oliver Lindgren).

Andra perioden: 4–0 (25.11) Markus Aaw (Johan Fahlgren, Filip Westermark).

Tredje perioden: 4–1 (49.00) Tobias Smids (Axel Knudsen, Joshua Karlsson), 4–2 (53.22) Tim Almgren (Romeo Ekfeldt), 5–2 (59.14) Liam Lindström (Oliver Lindgren), 6–2 (59.50) Alexander Bodén (Markus Aaw, Kevin Kariander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Enköping: 1-1-3

