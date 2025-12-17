Efter förlustsviten: Seger igen för Dalen – 4–2 mot Tyringe

Seger för Dalen med 4–2 mot Tyringe

Joel Abrahamsson matchvinnare för Dalen

Dalens sjunde seger

Fyra förluster i rad i hockeyettan södra hade laget inför matchen. Hemma mot Tyringe bröts den tuffa sviten för Dalen. Det blev 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) i matchen på onsdagen.

Dalen–Tyringe – mål för mål

Noel Styrenius gjorde 1–0 till Dalen efter tio minuter framspelad av Nils Juntorp och Theo Sonestedt.

1–1 kom efter 16.52 genom Erik Burwall på pass av Algot Blomdahl- Arnoldsson.

Efter 1.59 i andra perioden tog Dalen ledningen genom Hampus Sandahl med assist av Liam Persson och David Rosander.

Efter 9.58 i andra perioden slog Joel Abrahamsson till framspelad av Hugo Rostedt och Sebastian Ehrenflod och gjorde 3–1.

5.11 in i tredje perioden fick Sebastian Kjellen utdelning på pass av Hugo Dengg och Fabian Ledin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tyringe.

Dalen punkterade matchen med ett 4–2-mål med 18 sekunder kvar att spela genom Oliver Wallqvist. 4–2-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Dalen nu ligger på elfte plats i tabellen. Tyringe är på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann Tyringe med 1–0.

Dalen möter Tranås i nästa match borta söndag 28 december 16.00. Tyringe möter samma dag Tingsryd borta.

Dalen–Tyringe 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (10.59) Noel Styrenius (Nils Juntorp, Theo Sonestedt), 1–1 (16.52) Erik Burwall (Algot Blomdahl- Arnoldsson).

Andra perioden: 2–1 (21.59) Hampus Sandahl (Liam Persson, David Rosander), 3–1 (29.58) Joel Abrahamsson (Hugo Rostedt, Sebastian Ehrenflod).

Tredje perioden: 3–2 (45.11) Sebastian Kjellen (Hugo Dengg, Fabian Ledin), 4–2 (59.42) Oliver Wallqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Tranås AIF, borta, 28 december 16.00

Tyringe: Tingsryds AIF, borta, 28 december 16.00