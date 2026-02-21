Efter förlustraden: Seger igen för Kiruna – 6–5 mot Surahammar

Seger för Kiruna med 6–5 mot Surahammar

Kirunas avgörande efter 59.09.

Liam Nilsson med tre mål för Kiruna

Inför matchen hade laget sju förluster i rad i hockeyettan norra. Hemma mot Surahammar bröts den tuffa sviten för Kiruna. Det blev 6–5 (4–2, 0–1, 2–2) i matchen på lördagen.

Liam Nilsson slog till med bara 51 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Liam Nilsson med tre mål för Kiruna

Kiruna var vassast i första perioden som laget vann med 4–2.

Efter 6.48 i andra perioden slog Linus Rydell till på pass av Roman Semjonov och Anton Hansson Myhrén och reducerade åt Surahammar.

Kiruna inledde tredje perioden med att göra 5–3 genom Liam Nilsson innan Surahammar svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Wille Ekman-Cederborg för framspelad av Roman Semjonov och Linus Rydell efter 13.55.

I slutminuterna var det dock Kiruna som avgjorde.

Linus Rydell och Roman Semjonov gjorde båda ett mål och två assist för Surahammar. Kirunas Liam Nilsson gjorde tre mål för Kiruna.

Med tre omgångar kvar är Kiruna på 17:e plats i tabellen medan Surahammar är på tolfte plats.

Söndag 22 februari möter Kiruna Enköping hemma 14.00 och Surahammar möter Kalix borta 15.00.

Kiruna–Surahammar 6–5 (4–2, 0–1, 2–2)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (9.17) Kasper Dahlqvist (Wille Ekman-Cederborg, Hampus Sjölund), 1–1 (12.12) Liam Nilsson, 2–1 (13.36) Olle Söderlund (Robert Ossipov, Matej Galbavy), 2–2 (15.56) Adam Karlsson (Linus Rydell, Anton Hansson Myhrén), 3–2 (16.19) Johannes Mäki (Tomi Mäntynen, Sebastian Kauppila), 4–2 (19.10) Matej Galbavy (Robert Ossipov, Vilmer Hagström).

Andra perioden: 4–3 (26.48) Linus Rydell (Roman Semjonov, Anton Hansson Myhrén).

Tredje perioden: 5–3 (42.26) Liam Nilsson (Johannes Mäki), 5–4 (52.08) Roman Semjonov (Adam Karlsson), 5–5 (53.55) Wille Ekman-Cederborg (Roman Semjonov, Linus Rydell), 6–5 (59.09) Liam Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-1-3

Surahammar: 2-0-3

Nästa match:

Kiruna: Enköpings SK HK, hemma, 22 februari 14.00

Surahammar: Kalix HC, borta, 22 februari 15.00