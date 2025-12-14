Edgar Svennberg Berger i målform när Örnsköldsvik Hockey vann mot Väsby IK HK

Örnsköldsvik Hockey-seger med 4–2 mot Väsby IK HK

Edgar Svennberg Berger gjorde två mål för Örnsköldsvik Hockey

Seger nummer 6 för Örnsköldsvik Hockey

Bortalaget Örnsköldsvik Hockey tog hem de tre poängen efter seger mot Väsby IK HK i hockeyettan norra. 2–4 (1–1, 0–3, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Edgar Svennberg Berger med två mål för Örnsköldsvik Hockey

Edgar Svennberg Berger gav Örnsköldsvik Hockey ledningen efter fem minuter framspelad av Tobias Oskarsson och Marcus Schill.

Väsby IK HK kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 5.42 slog August Skiöld till.

I andra perioden var det Örnsköldsvik Hockey som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Linus Håkansson, Edgar Svennberg Berger och Kasperi Lehtonen.

16.59 in i tredje perioden fick Nicklas Nousiainen utdelning på pass av Maximilian Popovic och Pontus Karlsson och reducerade. Men mer än så orkade Väsby IK HK inte med.

Det här betyder att Örnsköldsvik Hockey ligger på 14:e plats i tabellen och Väsby IK HK är på 16:e plats.

I nästa match möter Väsby IK HK Falu IF borta och Örnsköldsvik Hockey möter Clemensnäs hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Väsby IK HK–Örnsköldsvik Hockey 2–4 (1–1, 0–3, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (5.17) Edgar Svennberg Berger (Tobias Oskarsson, Marcus Schill), 1–1 (5.42) August Skiöld.

Andra perioden: 1–2 (21.32) Linus Håkansson (Felix Hälldahl, Carl Jacobson), 1–3 (25.19) Edgar Svennberg Berger (Viggo Öberg, Frans Westberg-Gren), 1–4 (38.58) Kasperi Lehtonen (Tobias Oskarsson, Marcus Schill).

Tredje perioden: 2–4 (56.59) Nicklas Nousiainen (Maximilian Popovic, Pontus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 3-0-2

Örnsköldsvik Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Väsby IK HK: Falu IF, borta, 17 december 19.00

Örnsköldsvik Hockey: Clemensnäs HC, hemma, 17 december 19.00