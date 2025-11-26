Dalen vann på bortaplan mot Mörrum
Följ HockeySverige på
Google news
- Dalen vann med 6–2 mot Mörrum
- Dalens femte seger på de senaste sex matcherna
- Hugo Rostedt avgjorde för Dalen
Dalen vann mötet med Mörrum på bortaplan med 6–2 (2–0, 2–1, 2–1) på onsdagen i hockeyettan södra.
Segern var Dalens femte på de senaste sex matcherna.
Grästorps IK nästa för Dalen
Liam Persson gjorde 1–0 till Dalen efter 12.53 med assist av Erik Olhans-Lind och Victor Westh.
Efter 18.31 gjorde laget 0–2 när Max Forsell hittade rätt efter förarbete från Sebastian Ehrenflod och Axel Håkansson.
Mörrum reducerade dock till 1–2 genom Noa Lindqvist-Muci tidigt i andra perioden av perioden.
Dalen gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Hugo Rostedt och Hampus Sandahl.
14.53 in i tredje perioden slog Rasmus Leijonhielm till framspelad av Hugo Mörnhed och Noa Lindqvist-Muci och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Mörrum.
16.14 in i perioden satte Joakim Stjern Svensson pucken på pass av William Romfors och Oliver Wallqvist och ökade ledningen.
Dalen avslutade matchen med sitt 2–6-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Oliver Wallqvist efter förarbete av Victor Nilsson. Det fastställde slutresultatet till 2–6.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mörrum på 15:e plats och Dalen på elfte plats.
Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.
I nästa omgång har Mörrum Järfälla borta i Järfälla Ishall, lördag 29 november 16.00. Dalen spelar hemma mot Grästorps IK onsdag 3 december 19.00.
Mörrum–Dalen 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)
Hockeyettan södra, Jössarinken
Första perioden: 0–1 (12.53) Liam Persson (Erik Olhans-Lind, Victor Westh), 0–2 (18.31) Max Forsell (Sebastian Ehrenflod, Axel Håkansson).
Andra perioden: 1–2 (24.27) Noa Lindqvist-Muci (Rasmus Leijonhielm, Rasmus Nilsson), 1–3 (28.04) Hugo Rostedt (Hampus Sandahl), 1–4 (39.32) Hampus Sandahl (Max Forsell, David Rosander).
Tredje perioden: 2–4 (54.53) Rasmus Leijonhielm (Hugo Mörnhed, Noa Lindqvist-Muci), 2–5 (56.14) Joakim Stjern Svensson (William Romfors, Oliver Wallqvist), 2–6 (59.33) Oliver Wallqvist (Victor Nilsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mörrum: 1-0-4
Dalen: 4-0-1
Nästa match:
Mörrum: Järfälla HC, borta, 29 november
Dalen: Grästorps IK, hemma, 3 december
Den här artikeln handlar om: