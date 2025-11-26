Dalen vann på bortaplan mot Mörrum

Dalen vann med 6–2 mot Mörrum

Dalens femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Rostedt avgjorde för Dalen

Dalen vann mötet med Mörrum på bortaplan med 6–2 (2–0, 2–1, 2–1) på onsdagen i hockeyettan södra.

Segern var Dalens femte på de senaste sex matcherna.

Grästorps IK nästa för Dalen

Liam Persson gjorde 1–0 till Dalen efter 12.53 med assist av Erik Olhans-Lind och Victor Westh.

Efter 18.31 gjorde laget 0–2 när Max Forsell hittade rätt efter förarbete från Sebastian Ehrenflod och Axel Håkansson.

Mörrum reducerade dock till 1–2 genom Noa Lindqvist-Muci tidigt i andra perioden av perioden.

Dalen gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Hugo Rostedt och Hampus Sandahl.

14.53 in i tredje perioden slog Rasmus Leijonhielm till framspelad av Hugo Mörnhed och Noa Lindqvist-Muci och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Mörrum.

16.14 in i perioden satte Joakim Stjern Svensson pucken på pass av William Romfors och Oliver Wallqvist och ökade ledningen.

Dalen avslutade matchen med sitt 2–6-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Oliver Wallqvist efter förarbete av Victor Nilsson. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mörrum på 15:e plats och Dalen på elfte plats.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.

I nästa omgång har Mörrum Järfälla borta i Järfälla Ishall, lördag 29 november 16.00. Dalen spelar hemma mot Grästorps IK onsdag 3 december 19.00.

Mörrum–Dalen 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (12.53) Liam Persson (Erik Olhans-Lind, Victor Westh), 0–2 (18.31) Max Forsell (Sebastian Ehrenflod, Axel Håkansson).

Andra perioden: 1–2 (24.27) Noa Lindqvist-Muci (Rasmus Leijonhielm, Rasmus Nilsson), 1–3 (28.04) Hugo Rostedt (Hampus Sandahl), 1–4 (39.32) Hampus Sandahl (Max Forsell, David Rosander).

Tredje perioden: 2–4 (54.53) Rasmus Leijonhielm (Hugo Mörnhed, Noa Lindqvist-Muci), 2–5 (56.14) Joakim Stjern Svensson (William Romfors, Oliver Wallqvist), 2–6 (59.33) Oliver Wallqvist (Victor Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 1-0-4

Dalen: 4-0-1

Nästa match:

Mörrum: Järfälla HC, borta, 29 november

Dalen: Grästorps IK, hemma, 3 december