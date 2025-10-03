Dalen vann mot Mariestad efter Hampus Sandahls två mål

Dalen segrade – 6–4 mot Mariestad

Dalens Hampus Sandahl tvåmålsskytt

David Rosander matchvinnare för Dalen

Det blev Dalen som gick segrande ur mötet med Mariestad i hockeyettan södra på bortaplan, med 6–4 (2–1, 3–0, 1–3).

Hampus Sandahl tvåmålsskytt för Dalen

Mariestad tog ledningen i första perioden genom Jeremias Lindewall.

Noel Styrenius och Hampus Sandahl låg sen bakom vändningen till 1–2 för Dalen. Dalen startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Oskar Cederqvist, Joakim Stjern Svensson och David Rosander. Dalen ökade ledningen till 1–6, återigen genom Hampus Sandahl efter 4.36 i tredje perioden.

Alex Fält, Oscar Lundin och Max Wennlund reducerade förvisso, men närmare än 4–6 kom inte Mariestad. Dalen tog därmed en stabil seger.

Dalens Jesper Thörnberg hade tre assists.

För Mariestad gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Dalen är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i Smedjehov den 10 december.

Mariestad möter Huddinge i nästa match borta söndag 5 oktober 16.00. Dalen möter samma dag Tyringe borta.

Mariestad–Dalen 4–6 (1–2, 0–3, 3–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (9.34) Jeremias Lindewall (Linus Lööf), 1–1 (10.46) Noel Styrenius (Victor Lindman, Liam Persson), 1–2 (18.50) Hampus Sandahl (Jesper Thörnberg, David Rosander).

Andra perioden: 1–3 (21.06) Oskar Cederqvist (Jesper Thörnberg, Hugo Rostedt), 1–4 (22.44) Joakim Stjern Svensson (Lucas Kling, Gustav Angel), 1–5 (27.09) David Rosander (Jesper Thörnberg, William Romfors).

Tredje perioden: 1–6 (44.36) Hampus Sandahl (Victor Nilsson, Oskar Cederqvist), 2–6 (49.16) Alex Fält (Wiggo Weinö, Linus Lööf), 3–6 (57.31) Oscar Lundin, 4–6 (58.54) Max Wennlund.

Nästa match:

Mariestad: Huddinge IK, borta, 5 oktober

Dalen: Tyringe SoSS, borta, 5 oktober