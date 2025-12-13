Clemensnäs mörka svit: åtta i rad utan seger efter 1–2 mot Väsby IK HK

Matchen på lördagen i Vilundaparkens Ishall A blev den åttonde raka utan seger för Clemensnäs när laget mötte Väsby IK HK borta i hockeyettan norra. Slutresultatet blev 2–1 (2–0, 0–0, 0–1).

– Vi börjar fösta väldigt dåligt och hamnar i underläge och får jaga resten av matchen och vi har inget självförtroende just nu och lyckas inte få in en kvittering, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Väsby IK HK

Alexander Popovic gav Väsby IK HK ledningen efter nio minuter efter förarbete från Filip Rydström och Maximilian Popovic.

Efter 12.33 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Marcus Kivelä Carlzon slog till efter förarbete av Uula Ruikka och Filip Rydström.

Andra perioden blev mållös.

10.26 in i tredje perioden satte Johan Fahlgren pucken framspelad av Oliver Lindgren och Hugo Zetterlund och reducerade. Men mer än så orkade Clemensnäs inte med.

För Väsby IK HK gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

Söndag 14 december spelar Väsby IK HK hemma mot Örnsköldsvik Hockey 14.30 och Clemensnäs mot Wings Arlanda borta 14.00 i Pinbackshallen.

Väsby IK HK–Clemensnäs 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (9.48) Alexander Popovic (Filip Rydström, Maximilian Popovic), 2–0 (12.33) Marcus Kivelä Carlzon (Uula Ruikka, Filip Rydström).

Tredje perioden: 2–1 (50.26) Johan Fahlgren (Oliver Lindgren, Hugo Zetterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 3-1-1

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Väsby IK HK: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 14 december 14.30

Clemensnäs: Wings HC Arlanda, borta, 14 december 14.00