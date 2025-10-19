Carlqvist och Semjonov avgjorde när Norrtälje slog Clemensnäs

Norrtälje vann med 2–1 mot Clemensnäs

Norrtäljes femte seger på de senaste sex matcherna

Roman Semjonov matchvinnare för Norrtälje

Norrtälje tog till slut hem segern mot Clemensnäs i matchen i Kopparhallen på söndagen. Matchen i hockeyettan norra slutade 1–2 (1–1, 0–1, 0–0).

– Ja än en gång en ganska bra prestation från vår sida men vi är alldeles för ineffektiva framåt och tar inte betalt när vi skapar och styr spelet, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren efter matchen.

Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström:

– Nagelbitare igen, den här gången reder vi ut det under ordinarie tid. Det blev en het matchbild med mycket känslor där ute. Riktigt skönt att åka hem från norr med fem nya fina poäng.

Segern var Norrtäljes femte på de senaste sex matcherna.

Clemensnäs–Norrtälje – mål för mål

Första perioden var jämn. Norrtälje inledde bäst och tog ledningen genom Emil Carlqvist efter 8.35, men Clemensnäs kvitterade genom Elis Hedlund efter 17.01. Efter 8.47 i andra perioden slog Roman Semjonov till på pass av Olle Fagerström och Dennis Björkman och gav Norrtälje ledningen. Tredje perioden blev mållös och Norrtälje höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Clemensnäs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrtäljes fjärde uddamålsseger.

För Clemensnäs gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Norrtälje är på tredje plats.

Nästa motstånd för Clemensnäs är Falu IF. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00 i Lugnets Ishall. Norrtälje tar sig an Piteå hemma torsdag 23 oktober 19.00.

Clemensnäs–Norrtälje 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (8.35) Emil Carlqvist (Melker Kull, Olle Fagerström), 1–1 (17.01) Elis Hedlund (Alexander Bodén, Filip Westermark).

Andra perioden: 1–2 (28.47) Roman Semjonov (Olle Fagerström, Dennis Björkman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Norrtälje: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs: Falu IF, borta, 25 oktober

Norrtälje: Piteå HC, hemma, 23 oktober