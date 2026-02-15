Bortasegern mot Vita Hästen förlänger sviten för Visby/Roma

Visby/Roma vann med 2–1 mot Vita Hästen

Visby/Romas femte seger på de senaste sex matcherna

Simon Hansson avgjorde för Visby/Roma

Visby/Roma visar fin form i hockeyettan södra. På söndagen mötte laget Vita Hästen på bortaplan i Himmelstalundshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Vita Hästen blev 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson tyckte till om matchen:

– Jag tycker vi gör en bra push i sista, men de första två perioderna så kommer vi inte upp nivå. Det är bara att komma igen. Ny match på onsdag.

Kungälv nästa för Visby/Roma

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Hampus Engman gjorde 1–0 till Visby/Roma 17.36 in i andra perioden efter förarbete från Elias Ewertzh och Daniel Carlqvist.

Vita Hästen kvitterade till 1–1 redan efter efter 33 sekunder i tredje perioden genom Colin Smith efter pass från Emil Öhrwall och Marcus Eriksson. 14.31 in i tredje perioden fick Simon Hansson utdelning och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

Visby/Romas nya tabellposition är sjätte plats medan Vita Hästen är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Vita Hästen med 4–1.

I nästa omgång har Vita Hästen Huddinge borta i Björkängshallen, onsdag 18 februari 19.00. Visby/Roma spelar borta mot Kungälv fredag 20 februari 19.00.

Vita Hästen–Visby/Roma 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 0–1 (37.36) Hampus Engman (Elias Ewertzh, Daniel Carlqvist).

Tredje perioden: 1–1 (40.33) Colin Smith (Emil Öhrwall, Marcus Eriksson), 1–2 (54.31) Simon Hansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 3-1-1

Visby/Roma: 4-1-0

Nästa match:

Vita Hästen: Huddinge IK, borta, 18 februari 19.00

Visby/Roma: Kungälvs IK, borta, 20 februari 19.00