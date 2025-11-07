Bortasegern mot Västervik förlänger sviten för Vita Hästen

Vita Hästen vann med 4–0 mot Västervik

Vita Hästens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adam Aunes Johansson avgjorde för Vita Hästen

Det går fortsatt bra för Vita Hästen i hockeyettan södra. På fredagen mötte laget Västervik i LF Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit åtta matcher i rad. Segerresultatet mot Västervik blev 4–0 (0–0, 3–0, 1–0).

Västervik–Vita Hästen – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Vita Hästen stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.52. Efter 1.53 i tredje perioden gjorde Helmer Styf också 0–4 på pass av Hugo Styf och Melker Bergman.

Västervik ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Vita Hästen är på fjärde plats. Så sent som den 17 oktober låg Västervik på 20:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari i Himmelstalundshallen.

I nästa match, söndag 9 november möter Västervik Visby/Roma hemma i LF Arena 15.00 medan Vita Hästen spelar borta mot Halmstad 16.00.

Västervik–Vita Hästen 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (24.06) Adam Aunes Johansson (Erik Palmqvist, Casper Östberg), 0–2 (25.45) Jesper Sellin, 0–3 (29.58) Leon Matthiasson (Jesper Sellin, Jesper Samuelsson).

Tredje perioden: 0–4 (41.53) Helmer Styf (Hugo Styf, Melker Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Västervik: Visby/Roma, hemma, 9 november

Vita Hästen: Halmstad Hammers HC, borta, 9 november