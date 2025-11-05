Borlänges fina svit håller i sig efter 4–0 mot Wings Arlanda
- Borlänge segrade – 4–0 mot Wings Arlanda
- Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tim Palmberg matchvinnare för Borlänge
Det går fortsatt bra för Borlänge i hockeyettan norra. På onsdagen mötte laget Wings Arlanda i Pinbackshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Wings Arlanda blev 4–0 (0–0, 1–0, 3–0).
– En bra match rakt igenom från vår sida idag. Vi behöver fortsatt vara ödmjuka och fortsätta framåt, kommenterade Borlänges tränare Liam Wallström efter matchen.
Wings Arlanda–Borlänge – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. 14.04 in i andra perioden spräckte Borlänge nollan genom Tim Palmberg framspelad av Eric Hultgren och Gustav Lindström. Även i tredje perioden var det Borlänge som var starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Viktor Johansson, Melker Bertals och Calle Karlsson.
För hemmalaget betyder resultatet 17:e plats i tabellen. Borlänge är på tredje plats. Noteras kan att Borlänge sedan den 24 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.
I nästa match möter Wings Arlanda Norrtälje hemma på onsdag 12 november 19.00. Borlänge möter Sollentuna söndag 9 november 16.00 hemma.
Wings Arlanda–Borlänge 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)
Hockeyettan norra, Pinbackshallen
Andra perioden: 0–1 (34.04) Tim Palmberg (Eric Hultgren, Gustav Lindström).
Tredje perioden: 0–2 (47.16) Viktor Johansson (Joel Myrberg Andersson), 0–3 (55.50) Melker Bertals (Viktor Johansson), 0–4 (58.36) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Eric Hultgren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Wings Arlanda: 2-0-3
Borlänge: 4-0-1
Nästa match:
Wings Arlanda: Norrtälje IK, hemma, 12 november
Borlänge: Sollentuna HC, hemma, 9 november
