Borlänge höll nollan och vann mot Surahammar

Borlänge segrade – 3–0 mot Surahammar

Gustav Lindström matchvinnare för Borlänge

Borlänge höll nollan

Borlänge vann på hemmaplan mot Surahammar i hockeyettan norra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

– En väl genomförd match från vår sida. Första perioden fanns det lite premiärnerver vilket är helt normalt, andra och tredje perioden tar vi över spelet och vinner i slutändan välförtjänt. Vill även lyfta fram Hampus Vallin som gör en toppenmatch i målet, kommenterade Borlänges tränare Liam Wallström efter matchen.

Borlänge–Surahammar – mål för mål

Borlänge tog ledningen efter sex minuters spel, genom Gustav Lindström assisterad av Tim Palmberg och Joel Myrberg Andersson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Även i tredje perioden var Borlänge starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Liam Lorenz och Calle Karlsson och avgjorde matchen.

Borlänge tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Borlänge Ishall.

Borlänge möter Norrtälje i nästa match hemma onsdag 8 oktober 19.00. Surahammar möter samma dag Wings Arlanda borta.

Borlänge–Surahammar 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (6.15) Gustav Lindström (Tim Palmberg, Joel Myrberg Andersson).

Tredje perioden: 2–0 (54.49) Liam Lorenz (Melker Bertals, Calle Karlsson), 3–0 (59.11) Calle Karlsson.

Nästa match:

Borlänge: Norrtälje IK, hemma, 8 oktober

Surahammar: Wings HC Arlanda, borta, 8 oktober