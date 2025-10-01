Borlänge höll nollan och vann mot Surahammar
Följ HockeySverige på
Google news
- Borlänge segrade – 3–0 mot Surahammar
- Gustav Lindström matchvinnare för Borlänge
- Borlänge höll nollan
Borlänge vann på hemmaplan mot Surahammar i hockeyettan norra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).
– En väl genomförd match från vår sida. Första perioden fanns det lite premiärnerver vilket är helt normalt, andra och tredje perioden tar vi över spelet och vinner i slutändan välförtjänt. Vill även lyfta fram Hampus Vallin som gör en toppenmatch i målet, kommenterade Borlänges tränare Liam Wallström efter matchen.
Borlänge–Surahammar – mål för mål
Borlänge tog ledningen efter sex minuters spel, genom Gustav Lindström assisterad av Tim Palmberg och Joel Myrberg Andersson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Även i tredje perioden var Borlänge starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Liam Lorenz och Calle Karlsson och avgjorde matchen.
Borlänge tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Borlänge Ishall.
Borlänge möter Norrtälje i nästa match hemma onsdag 8 oktober 19.00. Surahammar möter samma dag Wings Arlanda borta.
Borlänge–Surahammar 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)
Hockeyettan norra, Borlänge Ishall
Första perioden: 1–0 (6.15) Gustav Lindström (Tim Palmberg, Joel Myrberg Andersson).
Tredje perioden: 2–0 (54.49) Liam Lorenz (Melker Bertals, Calle Karlsson), 3–0 (59.11) Calle Karlsson.
Nästa match:
Borlänge: Norrtälje IK, hemma, 8 oktober
Surahammar: Wings HC Arlanda, borta, 8 oktober
Den här artikeln handlar om: