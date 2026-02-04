Borlänge avgjorde i sista perioden och vann mot Väsby IK HK
- Seger för Borlänge med 3–2 mot Väsby IK HK
- Borlänges åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Calle Karlsson gjorde två mål för Borlänge
Borlänge vann borta mot Väsby IK HK i hockeyettan norra med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Borlänge avgjorde i sista perioden.
Borlänges tränare Liam Wallström tyckte till om matchen:
– En svagare första period från vår sida gör att vi hamnar i underläge. Vi äter oss in i matchen på ett bra sätt och vänder sedan starkt till vinst i tredje perioden. En stark borta match.
I och med detta har Borlänge hela sex raka segrar i hockeyettan norra och har sju raka segrar på bortaplan.
Henning Rothsten gjorde avgörande målet
Väsby IK HK tog ledningen i början av första perioden genom Alfred Aalto.
Borlänge gjorde 1–1 genom Calle Karlsson tidigt i matchen.
Väsby IK HK tog ledningen på nytt genom Kalle Forslund efter 4.07.
Efter 7.34 i andra perioden slog Calle Karlsson till återigen och kvitterade för Borlänge.
14.09 in i tredje perioden satte Henning Rothsten pucken på pass av Joel Jonsson och Marcus Runnkvist och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.
I tabellen innebär det här att Väsby IK HK nu ligger på 14:e plats i tabellen. Borlänge är på femte plats. Väsby IK HK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 17 januari låg laget på tionde plats.
Väsby IK HK tar sig an Norrtälje i nästa match borta onsdag 11 februari 19.00. Borlänge möter Kalix hemma lördag 7 februari 16.00.
Väsby IK HK–Borlänge 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)
Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall
Första perioden: 1–0 (1.10) Alfred Aalto (Uula Ruikka, Max Kardevall), 1–1 (1.24) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Gustav Lindström), 2–1 (4.07) Kalle Forslund (Daniel Kim, Alfred Aalto).
Andra perioden: 2–2 (27.34) Calle Karlsson.
Tredje perioden: 2–3 (54.09) Henning Rothsten (Joel Jonsson, Marcus Runnkvist).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Väsby IK HK: 1-0-4
Borlänge: 5-0-0
Nästa match:
Väsby IK HK: Norrtälje IK, borta, 11 februari 19.00
Borlänge: Kalix HC, hemma, 7 februari 16.00
