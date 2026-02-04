Borlänge avgjorde i sista perioden och vann mot Väsby IK HK

Seger för Borlänge med 3–2 mot Väsby IK HK

Borlänges åttonde seger på de senaste nio matcherna

Calle Karlsson gjorde två mål för Borlänge

Borlänge vann borta mot Väsby IK HK i hockeyettan norra med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Borlänge avgjorde i sista perioden.

Borlänges tränare Liam Wallström tyckte till om matchen:

– En svagare första period från vår sida gör att vi hamnar i underläge. Vi äter oss in i matchen på ett bra sätt och vänder sedan starkt till vinst i tredje perioden. En stark borta match.

I och med detta har Borlänge hela sex raka segrar i hockeyettan norra och har sju raka segrar på bortaplan.

Henning Rothsten gjorde avgörande målet

Väsby IK HK tog ledningen i början av första perioden genom Alfred Aalto.

Borlänge gjorde 1–1 genom Calle Karlsson tidigt i matchen.

Väsby IK HK tog ledningen på nytt genom Kalle Forslund efter 4.07.

Efter 7.34 i andra perioden slog Calle Karlsson till återigen och kvitterade för Borlänge.

14.09 in i tredje perioden satte Henning Rothsten pucken på pass av Joel Jonsson och Marcus Runnkvist och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

I tabellen innebär det här att Väsby IK HK nu ligger på 14:e plats i tabellen. Borlänge är på femte plats. Väsby IK HK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 17 januari låg laget på tionde plats.

Väsby IK HK tar sig an Norrtälje i nästa match borta onsdag 11 februari 19.00. Borlänge möter Kalix hemma lördag 7 februari 16.00.

Väsby IK HK–Borlänge 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.10) Alfred Aalto (Uula Ruikka, Max Kardevall), 1–1 (1.24) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Gustav Lindström), 2–1 (4.07) Kalle Forslund (Daniel Kim, Alfred Aalto).

Andra perioden: 2–2 (27.34) Calle Karlsson.

Tredje perioden: 2–3 (54.09) Henning Rothsten (Joel Jonsson, Marcus Runnkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 1-0-4

Borlänge: 5-0-0

Nästa match:

Väsby IK HK: Norrtälje IK, borta, 11 februari 19.00

Borlänge: Kalix HC, hemma, 7 februari 16.00