Borås vann efter sent avgörande mot Halmstad

Borås-seger med 4–3 mot Halmstad

Borås Hugo Ek Koskela tvåmålsskytt

Adam Hirsch matchvinnare för Borås

Borås vann en målmässigt jämn match hemma mot Halmstad i hockeyettan södra på fredagen. Adam Hirsch slog till 18.32 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. 4–3 (1–1, 2–0, 1–2) slutade matchen.

Borås Hugo Ek Koskela tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Halmstad inledde bäst och tog ledningen genom Melker Iversen efter 6.31, men Borås kvitterade genom Hugo Ek Koskela bara två minuter senare. I andra perioden var det Borås som var starkast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Hugo Ek Koskela och Jesper Andersson. Halmstad reducerade och kvitterade till 3–3 genom Viktor Bernhardtz och William Berg i tredje perioden.

Borås kunde dock avgöra till 4–3 med 1.28 kvar av matchen genom Adam Hirsch.

Adam Hirsch gjorde ett mål för Borås och spelade dessutom fram till två mål.

Borås nya tabellposition är åttonde plats medan Halmstad är på fjärde plats.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Halmstad Arena.

Onsdag 22 oktober 19.00 spelar Borås hemma mot Nyköping. Halmstad möter Visby/Roma hemma i Halmstad Arena lördag 25 oktober 15.00.

Borås–Halmstad 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (6.31) Melker Iversen (Martin Pärna, Victor Gagic), 1–1 (8.02) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg, Adam Hirsch).

Andra perioden: 2–1 (25.19) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg, Adam Hirsch), 3–1 (34.29) Jesper Andersson (Emil Smedberg, Anton Davidsson).

Tredje perioden: 3–2 (47.03) Viktor Bernhardtz (Victor Gagic, Martin Pärna), 3–3 (50.31) William Berg, 4–3 (58.32) Adam Hirsch (Jesper Andersson, Emil Smedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-0-3

Halmstad: 3-0-2

Nästa match:

Borås: Nyköpings SK, hemma, 22 oktober

Halmstad: Visby/Roma, hemma, 25 oktober