Borås utklassade Huddinge – seger med 6–0

Borås vann med 6–0 mot Huddinge

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Hirsch avgjorde för Borås

Borås spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Huddinge i hockeyettan södra med hela 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Borås höll nollan.

Det här innebär att Borås nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Borås–Huddinge – mål för mål

Borås tog ledningen efter 12.29 genom Adam Hirsch efter pass från Anton Davidsson och Emil Smedberg.

Borås startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Jonathan Andersen, Hugo Ek Koskela och Oliver Olsson.

12.35 in i tredje perioden slog Henrik Eriksson till på pass av William Svensson och ökade ledningen. Till slut kom också 6–0 genom Anton Davidsson med assist av Jonas Nyman efter 16.26.

Det här betyder att Borås ligger på femte plats i tabellen och Huddinge är på tolfte plats. Huddinge var på 16:e plats i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Borås med 1–0.

I nästa match möter Borås Tingsryd hemma på onsdag 14 januari 19.00. Huddinge möter Halmstad lördag 17 januari 15.00 hemma.

Borås–Huddinge 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (12.29) Adam Hirsch (Anton Davidsson, Emil Smedberg).

Andra perioden: 2–0 (22.57) Jonathan Andersen (Christian Lindberg, Henrik Eriksson), 3–0 (26.37) Hugo Ek Koskela (Kalle Bartholdsson), 4–0 (31.20) Oliver Olsson (Christian Lindberg).

Tredje perioden: 5–0 (52.35) Henrik Eriksson (William Svensson), 6–0 (56.26) Anton Davidsson (Jonas Nyman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-1-0

Huddinge: 2-0-3

Nästa match:

Borås: Tingsryds AIF, hemma, 14 januari 19.00

Huddinge: Halmstad Hammers HC, hemma, 17 januari 15.00