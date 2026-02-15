Borås slog Järfälla efter Oliver Olssons dubbel

Borås-seger med 6–2 mot Järfälla

Borås Oliver Olsson tvåmålsskytt

Kalle Bartholdsson avgjorde för Borås

Det blev Borås som gick segrande ur mötet med Järfälla i hockeyettan södra på hemmaplan, med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1).

Järfällas tränare Fredric Forslund om matchen:

– Vi följer vår gameplan men tappar igenom i början av den tredje perioden. Borås är ett spelskickligt lag som har en bra rörelse. Vi håller de på utsidan med bra försvar och bra målvaktsspel, men vi blir lite små till slut och hänger inte dit de lägena vi har framåt. Kul match med fullsatt på läktaren, vi får fortsätta kämpa vidare.

Oliver Olsson gav Borås ledningen efter 12.08 efter förarbete av Pontus Netterberg och Samuel Salonen. 1–1 kom efter 17.34 när Wilmer Lindblad slog till på passning från Marcus Molin och Hugo Frylén.

Efter 10.27 i andra perioden nätade Henrik Eriksson framspelad av Simon Ericsson och Oscar Pantzare och gav Borås ledningen. Kalle Bartholdsson gjorde dessutom 3–1 efter 14.36 på pass av Emil Smedberg och Hugo Ek Koskela.

Borås stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 3–1 till 6–1 på bara 2.41.

Gustav Eurenius reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Järfälla. Borås tog därmed en säker seger.

Oliver Olsson gjorde två mål för Borås och spelade dessutom fram till ett mål och Samuel Salonen hade tre assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Borås med 15–16 och Järfälla med 17–27 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Borås på nionde plats och Järfälla på 18:e plats. Borås har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 16 januari låg laget på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borås med 10–1.

Borås möter Nyköping i nästa match borta fredag 20 februari 19.00. Järfälla möter samma dag Grums borta.

Borås–Järfälla 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (12.08) Oliver Olsson (Pontus Netterberg, Samuel Salonen), 1–1 (17.34) Wilmer Lindblad (Marcus Molin, Hugo Frylén).

Andra perioden: 2–1 (30.27) Henrik Eriksson (Simon Ericsson, Oscar Pantzare), 3–1 (34.36) Kalle Bartholdsson (Emil Smedberg, Hugo Ek Koskela).

Tredje perioden: 4–1 (44.34) Oliver Olsson (Jonas Nyman, Samuel Salonen), 5–1 (44.52) Simon Ericsson (Henrik Eriksson, August Hansson), 6–1 (47.15) David Back Nilsson (Samuel Salonen, Oliver Olsson), 6–2 (56.08) Gustav Eurenius (Hugo Frylén, Neo Wahlbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-1-2

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

Borås: Nyköpings SK, borta, 20 februari 19.00

Järfälla: Grums IK Hockey, borta, 20 februari 19.00