Borås segerrad fortsätter efter 3–0 mot Kungälv

Seger för Borås med 3–0 mot Kungälv

Borås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Simon Ericsson avgjorde för Borås

Borås fortsätter starkt i hockeyettan södra. När laget mötte Kungälv borta i Oasen på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). I och med detta har Borås sex segrar i rad.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo:

– Trots förlusten så gör vi en bra prestation över 60 minuter men för att knipa poäng i sådana här täta matcher så måste vi vara mer skarpa när vi får våra lägen, speciellt i powerplay. Så vi får göra en bra träning imorgon för att sedan åka till Mörrum på fredag och hämta hem tre poäng.

Mörrum nästa för Borås

Borås tog ledningen efter 15.19 genom Simon Ericsson assisterad av Oliver Olsson och Pontus Netterberg. Efter 3.48 i andra perioden slog Anton Davidsson till på pass av Oliver Olsson och gjorde 0–2. Efter 26 sekunder i tredje perioden gjorde Pontus Netterberg också 0–3 framspelad av Oliver Olsson och Simon Ericsson.

Borås Oliver Olsson hade tre assists.

Det här betyder att Kungälv nu ligger på tolfte plats i tabellen och Borås är på andra plats. Ett fint lyft för Borås som låg på tolfte plats så sent som den 16 oktober.

Lagen möts igen 3 december i Borås Ishall.

Nästa motstånd för Kungälv är Mörrum. Lagen möts fredag 7 november 19.00 i Jössarinken. Borås tar sig an Mörrum hemma söndag 9 november 16.00.

Kungälv–Borås 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (15.19) Simon Ericsson (Oliver Olsson, Pontus Netterberg).

Andra perioden: 0–2 (23.48) Anton Davidsson (Oliver Olsson).

Tredje perioden: 0–3 (40.26) Pontus Netterberg (Oliver Olsson, Simon Ericsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Borås: 5-0-0

Nästa match:

Kungälv: Mörrum GoIS IK, borta, 7 november

Borås: Mörrum GoIS IK, hemma, 9 november