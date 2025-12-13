Borås fina svit mot Västervik fortsätter

Borås-seger med 5–2 mot Västervik

Borås femte seger på de senaste sex matcherna

Simon Ericsson gjorde två mål för Borås

Borås fortsätter att vinna mot Västervik i hockeyettan södra. På lördagen segrade Borås på nytt – den här gången med hela 5–2 (1–0, 1–0, 3–2) hemma i Borås Ishall. Det var Borås fjärde raka seger mot Västervik.

I och med detta har Borås hela fem raka segrar i hockeyettan södra.

Jonas Nyman bakom Borås seger

Simon Ericsson gjorde 1–0 till Borås efter fyra minuters spel efter förarbete från Pontus Netterberg och Henrik Eriksson.

Efter 11.22 i andra perioden slog Emil Smedberg till på pass av Jonas Nyman och gjorde 2–0.

Borås övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.13 genom Jonas Nyman och gick upp till 4–0 innan Västervik kom tillbaka och reducerade till 4–2.

Innan matchen var över hade Borås gjort 5–2.

Pontus Netterberg gjorde ett mål för Borås och två målgivande passningar.

För Borås gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Västervik är på 17:e plats. Borås var sjua i tabellen för elva dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Borås HC med 4–0.

Lördag 20 december 17.00 spelar Borås hemma mot Vita Hästen. Västervik möter Tingsryd borta i Dackehallen fredag 19 december 19.00.

Borås–Västervik 5–2 (1–0, 1–0, 3–2)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (4.41) Simon Ericsson (Pontus Netterberg, Henrik Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (31.22) Emil Smedberg (Jonas Nyman).

Tredje perioden: 3–0 (47.13) Jonas Nyman (Anton Davidsson), 4–0 (47.54) Simon Ericsson (Pontus Netterberg), 4–1 (52.19) Loke Södergren, 4–2 (53.00) Hampus Pettersson, 5–2 (57.58) Pontus Netterberg (Oliver Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 5-0-0

Västervik: 1-0-4

Nästa match:

Borås: HC Vita Hästen, hemma, 20 december 17.00

Västervik: Tingsryds AIF, borta, 19 december 19.00