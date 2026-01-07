Borås fina svit mot Tranås fortsätter

Borås vann med 6–1 mot Tranås

Borås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Hugo Ek Koskela matchvinnare för Borås

Tranås har varit lite av ett favoritmotstånd för Borås. På onsdagen tog Borås ännu en seger borta mot Tranås. Matchen i hockeyettan södra slutade hela 6–1 (0–0, 2–1, 4–0). Det var Borås fjärde raka seger mot just Tranås.

Segern var Borås åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Tranås–Borås – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Tranås gjorde 1–0 genom Lucas Frank efter 5.05 i andra perioden.

Hugo Ek Koskela och Christian Lindberg låg sen bakom vändningen till 1–2 för Borås.

Även i tredje perioden var det Borås som dominerade och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Adam Hirsch, Emil Smedberg, Pontus Netterberg och Alex Bryngelsson.

I tabellen innebär det här att Tranås nu ligger på fjärde plats i tabellen. Borås är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borås med 2–1 efter förlängning .

I nästa omgång har Tranås Grums hemma i Tranås Åkeri Arena, fredag 9 januari 19.00. Borås spelar hemma mot Huddinge lördag 10 januari 17.00.

Tranås–Borås 1–6 (0–0, 1–2, 0–4)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (25.05) Lucas Frank (Alexander Ternblad, Petter Eklöf), 1–1 (32.17) Christian Lindberg (Anton Davidsson, Jesper Andersson), 1–2 (37.28) Hugo Ek Koskela (August Hansson, Jesper Andersson).

Tredje perioden: 1–3 (51.38) Adam Hirsch (Jonas Nyman, Kalle Bartholdsson), 1–4 (55.02) Emil Smedberg (Adam Hirsch), 1–5 (56.34) Pontus Netterberg (Simon Ericsson), 1–6 (58.46) Alex Bryngelsson (Philip Svensson, Anton Davidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Borås: 4-1-0

Nästa match:

Tranås: Grums IK Hockey, hemma, 9 januari 19.00

Borås: Huddinge IK, hemma, 10 januari 17.00