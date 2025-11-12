Borås besegrade Tyringe och toppar nu tabellen

Borås vann med 3–1 mot Tyringe

Borås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Anton Davidsson matchvinnare för Borås

Segern mot Tyringe på bortaplan innebär att Borås nu är serieledare i hockeyettan södra, två poäng före Karlskrona. Karlskrona har dock två matcher mindre spelade. Borås vann med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). Tyringe ligger på 15:e plats i tabellen.

Borås har därmed åtta raka segrar. Tyringe däremot har fem raka förluster.

Tyringe–Borås – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 8.00 in i andra perioden som Borås tog ledningen genom Adam Hirsch på pass av Emil Smedberg. Borås gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Anton Davidsson och Jesper Andersson, vilket avgjorde matchen.

Tyringe reducerade dock till 1–3 genom Teodor Forssander när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Borås var tolva i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Borås Ishall.

Lördag 15 november 16.00 spelar Tyringe hemma mot Tranås. Borås möter Mariestad hemma i Borås Ishall fredag 21 november 19.00.

Tyringe–Borås 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Andra perioden: 0–1 (28.00) Adam Hirsch (Emil Smedberg).

Tredje perioden: 0–2 (44.56) Anton Davidsson (Christian Lindberg), 0–3 (54.01) Jesper Andersson (Emil Smedberg), 1–3 (59.16) Teodor Forssander (Arvid Kruukka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 0-1-4

Borås: 5-0-0

Nästa match:

Tyringe: Tranås AIF, hemma, 15 november

Borås: Mariestad BoIS HC, hemma, 21 november