Bodens HF:s fina svit mot Vallentuna fortsätter

Bodens HF fortsätter att vinna mot Vallentuna i hockeyettan norra. På söndagen segrade Bodens HF på nytt – den här gången med 6–5 (2–3, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Vallentuna Ishall. Det var Bodens HF:s åttonde raka seger mot Vallentuna.

Därmed har Bodens HF sex raka segrar på bortaplan.

I första perioden var det Vallentuna som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Bodens HF reducerade igen efter 5.45 i tredje perioden genom Kevin Arvidsson på pass av Felix Dahlroth och Jacob Sundin. 9.45 in i tredje perioden slog Joshua Laframboise till framspelad av Gustav Hedberg och kvitterade.

Bodens HF vann straffläggningen efter att Elias Callgren satt den avgörande straffen.

Bodens HF:s Elias Callgren stod för fyra poäng, varav två mål. Leo Hällvik hade tre assists för Vallentuna.

Vallentuna har två vinster och tre förluster och 16–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF har fyra vinster och en förlust och 22–8 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Vallentuna på 19:e plats i tabellen medan Bodens HF är på tredje plats.

I nästa match möter Vallentuna Surahammar borta och Bodens HF möter Clemensnäs hemma. Båda matcherna spelas onsdag 25 februari 19.00.

Vallentuna–Bodens HF 5–6 (3–2, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (3.04) Casper Andersson (Fredrik Svennas, Ludwig Andersson), 1–1 (9.14) Alexander Wallin (Elias Callgren, Simon Andersson), 1–2 (12.29) Felix Dahlroth (Elias Callgren, Jacob Sundin), 2–2 (12.39) Filip Sundell (Leo Hällvik), 3–2 (18.56) William Hedman.

Andra perioden: 4–2 (20.32) Ludwig Andersson (Leo Hällvik, Filip Sundell), 5–2 (34.41) Marcus Andersson (Leo Hällvik, Theo Hårdstam), 5–3 (35.26) Elias Callgren (Simon Andersson, Alexander Wallin).

Tredje perioden: 5–4 (45.45) Kevin Arvidsson (Felix Dahlroth, Jacob Sundin), 5–5 (49.45) Joshua Laframboise (Gustav Hedberg).

Straffar: 5–6 (65.00) Elias Callgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-1-2

Bodens HF: 4-0-1

Nästa match:

Vallentuna: Surahammars IF, borta, 25 februari 19.00

Bodens HF: Clemensnäs HC, hemma, 25 februari 19.00