Bodens HF:s fina svit fortsätter mot Örnsköldsvik Hockey

Bodens HF-seger med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey

Bodens HF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Callgren matchvinnare för Bodens HF

Örnsköldsvik Hockey är lite av ett drömmotstånd för Bodens HF. På lördagen vann Bodens HF på nytt – den här gången hemma i Hive Arena. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 5–3 (1–1, 1–0, 3–2). Det var Bodens HF:s fjärde raka seger mot Örnsköldsvik Hockey.

Segern var Bodens HF:s femte på de senaste sex matcherna.

Enköping nästa för Bodens HF

Tobias Oskarsson gjorde 1–0 till Örnsköldsvik Hockey efter 12.12 på passning från William Falkenhäll.

1–1 kom efter 12.47 genom Joshua Laframboise efter pass från Kevin Arvidsson och Felix Dahlroth.

Bodens HF gjorde också 2–1 efter 10.55 i andra perioden när Simon Andersson hittade rätt.

Bodens HF hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–3.

Resultatet innebär att Bodens HF ligger kvar på sjätte plats och Örnsköldsvik Hockey på tolfte plats i tabellen. Så sent som den 24 oktober låg Bodens HF på elfte plats i tabellen.

På lördag 29 november 16.00 spelar Bodens HF borta mot Enköping och Örnsköldsvik Hockey hemma mot Forshaga.

Bodens HF–Örnsköldsvik Hockey 5–3 (1–1, 1–0, 3–2)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (12.12) Tobias Oskarsson (William Falkenhäll), 1–1 (12.47) Joshua Laframboise (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth).

Andra perioden: 2–1 (30.55) Simon Andersson.

Tredje perioden: 2–2 (45.33) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Felix Hälldahl), 2–3 (54.10) William Falkenhäll (Edgar Svennberg Berger, Vilmer Grundström), 3–3 (54.51) Oscar Eriksson (Andreas Nilsson, Joshua Laframboise), 4–3 (57.25) Elias Callgren, 5–3 (59.40) Felix Dahlroth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Örnsköldsvik Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Bodens HF: Enköpings SK HK, borta, 29 november

Örnsköldsvik Hockey: Forshaga IF, hemma, 29 november