Bodens HF utklassade Sollentuna på bortaplan
- Bodens HF segrade – 6–0 mot Sollentuna
- Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Daniel Mannberg tvåmålsskytt för Bodens HF
Bodens HF dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Sollentuna i hockeyettan norra med hela 6–0 (0–0, 3–0, 3–0).
Bodens HF höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Därmed har Bodens HF vunnit fem matcher i rad på bortaplan.
Oscar Eriksson gjorde avgörande målet
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Bodens HF stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.
Bodens HF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Daniel Mannberg, som gjorde två mål, och Herman Jonsson.
Med tre omgångar kvar är Sollentuna på 13:e plats i tabellen medan Bodens HF är på tredje plats.
Sollentuna tar sig an Piteå i nästa match hemma söndag 22 februari 14.00. Bodens HF möter samma dag 15.00 Vallentuna borta.
Sollentuna–Bodens HF 0–6 (0–0, 0–3, 0–3)
Hockeyettan norra
Andra perioden: 0–1 (24.53) Oscar Eriksson (Victor Edström, Jacob Sundin), 0–2 (27.16) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, Gustav Hedberg), 0–3 (35.33) Alexander Wallin (Kevin Arvidsson, Elias Callgren).
Tredje perioden: 0–4 (51.45) Daniel Mannberg (Kevin Arvidsson, Nils Thomasson), 0–5 (53.49) Daniel Mannberg (Oscar Eriksson, Nils Thomasson), 0–6 (54.43) Herman Jonsson (Wille Åström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sollentuna: 2-0-3
Bodens HF: 4-0-1
Nästa match:
Sollentuna: Piteå HC, hemma, 22 februari 14.00
Bodens HF: Vallentuna Hockey, borta, 22 februari 15.00
