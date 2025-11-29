Bodens HF utklassade Enköping – vann med 7–0

Bodens HF vann med 7–0 mot Enköping

Bodens HF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Felix Dahlroth med två mål för Bodens HF

Bodens HF övertygade när laget vann på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra med hela 7–0 (1–0, 3–0, 3–0).

Segern var Bodens HF:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Felix Dahlroth tvåmålsskytt för Bodens HF

Felix Dahlroth gav Bodens HF ledningen efter 9.33 med assist av Kevin Arvidsson och Joshua Laframboise.

Även i andra perioden var Bodens HF starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Nils Thomasson, Kevin Arvidsson och Felix Dahlroth.

Bodens HF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Joshua Laframboise, Elias Callgren och Alexander Wallin.

Bodens HF:s Felix Dahlroth stod för fem poäng, varav två mål och Kevin Arvidsson gjorde ett mål och två assist.

Resultatet innebär att Enköping ligger kvar på 19:e plats och Bodens HF på sjunde plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Enköping Piteå i Bahcohallen 14.00. Bodens HF tar sig an Surahammar borta 16.00.

Enköping–Bodens HF 0–7 (0–1, 0–3, 0–3)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (9.33) Felix Dahlroth (Kevin Arvidsson, Joshua Laframboise).

Andra perioden: 0–2 (21.21) Nils Thomasson (Andreas Nilsson, Viktor Arespång), 0–3 (26.34) Kevin Arvidsson (Henri Tamminen, Felix Dahlroth), 0–4 (38.24) Felix Dahlroth (Kevin Arvidsson, Jacob Sundin).

Tredje perioden: 0–5 (47.27) Elias Callgren (Simon Andersson, Felix Dahlroth), 0–6 (53.09) Joshua Laframboise (Gustav Hedberg, Nils Thomasson), 0–7 (56.19) Alexander Wallin (Jacob Sundin, Felix Dahlroth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-1-4

Bodens HF: 4-0-1

Nästa match:

Enköping: Piteå HC, hemma, 30 november

Bodens HF: Surahammars IF, borta, 30 november