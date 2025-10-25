Bodens HF tog ännu en seger – 7–4 mot Wings Arlanda

Bodens HF-seger med 7–4 mot Wings Arlanda

Joshua Laframboise matchvinnare för Bodens HF

Fjärde raka segern för Bodens HF

Bodens HF fortsätter starkt i hockeyettan norra. När laget mötte Wings Arlanda borta i Pinbackshallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–4 (4–1, 1–1, 2–2). I och med detta har Bodens HF fyra segrar i rad.

Väsby IK HK nästa för Bodens HF

Bodens HF hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.47 genom Joshua Laframboise och gick upp till 0–3. Wings Arlanda kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Bodens HF dock ryckt åt sig ledningen med 1–4. Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Tredje perioden slutade 2–2 och Bodens HF vann matchen med 7–4.

Oscar Eriksson gjorde två mål för Bodens HF och ett assist.

Wings Arlanda ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen medan Bodens HF ligger på nionde plats.

Söndag 26 oktober möter Wings Arlanda Piteå hemma 14.00 och Bodens HF möter Väsby IK HK borta 16.00.

Wings Arlanda–Bodens HF 4–7 (1–4, 1–1, 2–2)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (8.47) Joshua Laframboise (Victor Edström, Kevin Arvidsson), 0–2 (9.21) Alexander Wallin (Simon Andersson, Oscar Eriksson), 0–3 (10.05) Henri Tamminen (Wille Åström), 1–3 (17.08) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström), 1–4 (19.34) Oscar Eriksson (Daniel Mannberg, Andreas Nilsson).

Andra perioden: 1–5 (32.22) Joshua Laframboise (Kevin Arvidsson, Victor Edström), 2–5 (35.33) Johannes Yucel (Isak Fehrling, Carl Aronsson).

Tredje perioden: 2–6 (41.51) Simon Andersson (Alexander Wallin, Viktor Arespång), 2–7 (49.53) Oscar Eriksson (Nils Thomasson, Andreas Nilsson), 3–7 (50.25) Olle Dahlman (Didrik Lif), 4–7 (56.55) Hunter Godmere (Kevin Nilsson-Ström, Linus Dahlgren).

Nästa match:

Wings Arlanda: Piteå HC, hemma, 26 oktober

Bodens HF: Väsby IK HK, borta, 26 oktober