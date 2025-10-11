Bodens HF avgjorde i tredje perioden mot Falu IF

Bodens HF vann med 3–2 mot Falu IF

Andreas Nilsson matchvinnare för Bodens HF

Andra raka segern för Bodens HF

Bodens HF segrade hemma mot Falu IF i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Bodens HF fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–0, 2–2, 1–0).

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte så här om matchen:

– En tuff match mot ett i förhand tippat topplag. Dom kom ut starta i första som förväntat, men vi rädde ut stormen. Sen de två sista var jämna spelmässigt. Efter deras tredje så har vi några bra chanser men får inte in pucken tyvärr.

Det var andra raka segern för Bodens HF, efter 3–2 mot Kalix i premiären.

Bodens HF–Falu IF – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 5.06 in i andra perioden gjorde Bodens HF 1–0. Målskytt var Jacob Sundin framspelad av Gustav Hedberg och Elias Callgren.

Efter 6.45 i andra perioden nätade Wille Åström på pass av Oscar Eriksson och Henri Tamminen och gjorde 2–0.

Falu IF:s Marcus Åberg gjorde 2–1 efter 8.40 framspelad av Anton Karlsson och Oscar Haglund.

Marcus Åberg gjorde dessutom 2–2 efter 16.36 framspelad av Anton Karlsson och Oscar Haglund.

14.55 in i tredje perioden slog Andreas Nilsson till på pass av Oscar Eriksson och Nils Thomasson och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här var Bodens HF:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Falu IF:s andra uddamålsförlust.

Söndag 12 oktober möter Bodens HF Borlänge hemma 16.00 och Falu IF möter Piteå borta 14.00.

Bodens HF–Falu IF 3–2 (0–0, 2–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 1–0 (25.06) Jacob Sundin (Gustav Hedberg, Elias Callgren), 2–0 (26.45) Wille Åström (Oscar Eriksson, Henri Tamminen), 2–1 (28.40) Marcus Åberg (Anton Karlsson, Oscar Haglund), 2–2 (36.36) Marcus Åberg (Anton Karlsson, Oscar Haglund).

Tredje perioden: 3–2 (54.55) Andreas Nilsson (Oscar Eriksson, Nils Thomasson).

Nästa match:

Bodens HF: Borlänge HF, hemma, 12 oktober

Falu IF: Piteå HC, borta, 12 oktober