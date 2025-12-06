Åtta raka segrar för Hudiksvall – efter 6–1 mot Clemensnäs

Hudiksvall segrade – 6–1 mot Clemensnäs

Hudiksvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Arvid Sundin matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall och Clemensnäs har två helt olika formkurvor. Hudiksvall vann lördagens möte i Kopparhallen och har därmed åtta raka segrar i hockeyettan norra. Hemmalaget Clemensnäs däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 1–6 (1–3, 0–1, 0–2).

– Ännu en tuff match mot ett topplag, vi gör det bra stundtals, men Hudiksvalls spets avgör matchen, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Det var åttonde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Hudiksvall

Clemensnäs tog ledningen i första perioden genom Markus Aaw.

Hudiksvall vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 8.25 i andra perioden nätade Jesper Wiberg framspelad av Linus Lindblom och Lucas Thorstensson och gjorde 1–4.

11.38 in i tredje perioden satte Jacob Svensson pucken på pass av Linus Lindblom och Emil Stadin och ökade ledningen.

Efter 15.59 nätade Rasmus Kahilainen på pass av Lucas Thorstensson och Sebastian Walfridsson och ökade ledningen för Hudiksvall.

Hudiksvalls Linus Lindblom hade tre assists.

Resultatet innebär att Clemensnäs ligger kvar på 20:e och sista plats och Hudiksvall på andra plats i tabellen.

Clemensnäs tar sig an Örnsköldsvik Hockey i nästa match hemma onsdag 10 december 19.00. Hudiksvall möter Örnsköldsvik Hockey borta söndag 7 december 16.00.

Clemensnäs–Hudiksvall 1–6 (1–3, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (7.08) Markus Aaw, 1–1 (9.53) Sebastian Walfridsson (Maximilian Kilpinen, Linus Lindblom), 1–2 (15.50) Arvid Sundin (Alex Brännstam, Henrik Olsén), 1–3 (18.29) Elias Degnell (Maximilian Kilpinen).

Andra perioden: 1–4 (28.25) Jesper Wiberg (Linus Lindblom, Lucas Thorstensson).

Tredje perioden: 1–5 (51.38) Jacob Svensson (Linus Lindblom, Emil Stadin), 1–6 (55.59) Rasmus Kahilainen (Lucas Thorstensson, Sebastian Walfridsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Clemensnäs: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 10 december

Hudiksvall: Örnsköldsvik Hockey, borta, 7 december