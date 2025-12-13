Äntligen seger för Wings Arlanda mot Örnsköldsvik Hockey

Wings Arlanda vann med 2–1 mot Örnsköldsvik Hockey

Viktor Greveback avgjorde för Wings Arlanda

Wings Arlandas fjärde seger

Det blev sju förluster i rad för Wings Arlanda i hockeyettan norra. Men hemma mot Örnsköldsvik Hockey kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Pinbackshallen slutade 2–1 (0–1, 0–0, 2–0).

Viktor Greveback slog till 18.53 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Wings Arlanda–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Marcus Schill gjorde 1–0 till Örnsköldsvik Hockey efter 5.42 efter förarbete från Kasperi Lehtonen och Frans Westberg-Gren.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

11.30 in i tredje perioden nätade Wings Arlandas Oscar Sarhus på pass av Viktor Greveback och Carl Aronsson och kvitterade.

Viktor Greveback stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.07 kvar att spela på passning från Carl Aronsson och Oscar Sarhus. Därmed hade Wings Arlanda vänt matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Wings Arlanda ligger på 18:e plats medan Örnsköldsvik Hockey är på 15:e plats.

I nästa match, söndag 14 december möter Wings Arlanda Clemensnäs hemma i Pinbackshallen 14.00 medan Örnsköldsvik Hockey spelar borta mot Väsby IK HK 14.30.

Wings Arlanda–Örnsköldsvik Hockey 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (5.42) Marcus Schill (Kasperi Lehtonen, Frans Westberg-Gren).

Tredje perioden: 1–1 (51.30) Oscar Sarhus (Viktor Greveback, Carl Aronsson), 2–1 (58.53) Viktor Greveback (Carl Aronsson, Oscar Sarhus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 1-0-4

Örnsköldsvik Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Clemensnäs HC, hemma, 14 december 14.00

Örnsköldsvik Hockey: Väsby IK HK, borta, 14 december 14.30