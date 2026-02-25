Surahammars seger spiken i kistan för Vallentuna – som åker ur serien

Surahammar vann med 2–0 mot Vallentuna

Anton Hansson Myhrén avgjorde för Surahammar

Tredje raka nederlaget för Vallentuna

Vallentuna åker ur hockeyettan norra. Det står klart efter en ny förlust, 0–2 (0–0, 0–0, 0–2), borta mot Surahammar.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Surahammar.

Surahammar–Vallentuna – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Anton Hansson Myhrén gav Surahammar ledningen först efter fyra minuter i tredje perioden efter förarbete från Wille Hedqvist och Wille Ekman-Cederborg. 16.18 in i tredje perioden nätade Surahammars Harald Heino på pass av Melvin Joona och Lukas Henze och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Surahammar har en seger och fyra förluster och 15–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har två vinster och tre förluster och 14–10 i målskillnad.

Surahammar ligger på elfte plats i serien efter matchen.

Surahammar möter Borlänge i nästa match hemma söndag 1 mars 16.00. Vallentuna möter samma dag Väsby IK HK borta.

Surahammar–Vallentuna 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Tredje perioden: 1–0 (44.01) Anton Hansson Myhrén (Wille Hedqvist, Wille Ekman-Cederborg), 2–0 (56.18) Harald Heino (Melvin Joona, Lukas Henze).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 1-0-4

Vallentuna: 2-1-2

Nästa match:

Surahammar: Borlänge HF, hemma, 1 mars 16.00

Vallentuna: Väsby IK HK, borta, 1 mars 16.00