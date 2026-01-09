Äntligen seger för Järfälla mot Grästorps IK

Järfälla vann med 3–0 mot Grästorps IK

Emil Hedström matchvinnare för Järfälla

Femte raka nederlaget för Grästorps IK

Det blev sex förluster i rad för Järfälla i hockeyettan södra. Men hemma mot Grästorps IK kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Järfälla Ishall slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

– Skön seger! Framförallt för det defensiva där vi har haft stora problem, en match där vi helt klart förtjänar tre poäng, kommenterade Järfällas tränare Fredric Forslund.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte så här om matchen:

– Vi kommer ut helt okej med ett högt puckinnehav, men lite för runda i anfallsspelet. Vi får bra lägen men hänger inte dit pucken. Järfälla sliter och kämpar och får utdelning. Vi gör en push i tredje perioden, men lyckas inte spräcka målvaktens nolla, utan de gör istället 3–0 och då är matchen över.

När Järfälla och Grästorps IK senast gjorde upp var Grästorps IK klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för Järfälla.

Visby/Roma nästa för Järfälla

Den första perioden slutade mållös.

6.25 in i andra perioden spräckte Järfälla nollan genom Emil Hedström på passning från Daniel Andersson och Kalle Broed. Efter 10.38 i andra perioden slog Gustav Eurenius till på pass av William Berglind och Hugo Frylén och gjorde 2–0.

Järfälla gjorde också 3–0 genom August Sandell med assist av Neo Wahlbom och William Berglind efter 17.58 i tredje perioden.

Grästorps IK:s nya tabellposition är 15:e plats medan Järfälla är på 18:e plats.

I nästa match, söndag 11 januari möter Järfälla Visby/Roma hemma i Järfälla Ishall 15.00 medan Grästorps IK spelar hemma mot Västervik 16.00.

Järfälla–Grästorps IK 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Andra perioden: 1–0 (26.25) Emil Hedström (Daniel Andersson, Kalle Broed), 2–0 (30.38) Gustav Eurenius (William Berglind, Hugo Frylén).

Tredje perioden: 3–0 (57.58) August Sandell (Neo Wahlbom, William Berglind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Grästorps IK: 0-2-3

Nästa match:

Järfälla: Visby/Roma, hemma, 11 januari 15.00

Grästorps IK: Västerviks IK, hemma, 11 januari 16.00