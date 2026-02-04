Äntligen seger för Grums mot Kungälv

Grums vann med 3–1 mot Kungälv

Grums Alexander Henningsson tvåmålsskytt

Grums femte seger för säsongen

Det blev fem förluster i rad för Grums i hockeyettan södra. Men borta mot Kungälv kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Oasen slutade 1–3 (0–1, 0–1, 1–1).

– Välförtjänt, hårt jobb och disciplin. Nu skakade vi liv i det. Bara att gnugga vidare, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo tyckte så här om matchen:

– Tråkigt att vi inte kan komma upp i den nivå i spelet som vi kan när det gäller som mest. För många utvisningar och vi är inte påkopplade när pucken släpps då vinner man inte sådana här matcher. Nu måste vi verkligen hitta tillbaka till det spelet som vi kan och studsa tillbaka och knipa tre poäng mot Västervik borta på söndag.

Grums Alexander Henningsson tvåmålsskytt

Alexander Henningsson gav gästande Grums ledningen efter sju minuter framspelad av Anton Jarnevi Wendegård och Sigge Grunditz.

Efter 5.36 i andra perioden slog Alexander Henningsson till på nytt framspelad av Melker Malmer och Erik Röhr och gjorde 0–2.

5.18 in i tredje perioden fick Oliver Gabay utdelning på pass av Mack Keryluk och Isak Wignell och reducerade. Men mer än så orkade Kungälv inte med. 10.10 in i perioden slog Melker Malmer till och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Kungälv ligger kvar på 15:e plats i tabellen och Grums sist, på 20:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälv med 4–3 efter straffar.

Kungälv tar sig an Västervik i nästa match borta söndag 8 februari 16.00. Grums möter Vita Hästen hemma fredag 6 februari 19.00.

Kungälv–Grums 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (7.23) Alexander Henningsson (Anton Jarnevi Wendegård, Sigge Grunditz).

Andra perioden: 0–2 (25.36) Alexander Henningsson (Melker Malmer, Erik Röhr).

Tredje perioden: 1–2 (45.18) Oliver Gabay (Mack Keryluk, Isak Wignell), 1–3 (50.10) Melker Malmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Västerviks IK, borta, 8 februari 16.00

Grums: HC Vita Hästen, hemma, 6 februari 19.00