Albin Blomberg matchvinnare när Halmstad besegrade Västervik

Halmstad-seger med 5–1 mot Västervik

Halmstads femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Blomberg gjorde två mål för Halmstad

Halmstad besegrade Västervik på hemmaplan i fredagens match i hockeyettan södra. 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) slutade matchen.

Segern var Halmstads femte på de senaste sex matcherna.

Otto Stahre gjorde avgörande målet

Melker Iversen gav Halmstad ledningen efter 6.00 assisterad av Victor Gagic och Viktor Bernhardtz.

Efter 18.19 gjorde laget 2–0 när Otto Stahre fick träff på pass av Hampus Johansson och Andreas Andersson.

Västervik reducerade dock till 2–1 genom Jacob Tenemyr med 3.03 kvar att spela av perioden.

Halmstad gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Oscar Johnsson och Albin Blomberg.

6.10 in i tredje perioden slog Albin Blomberg till återigen på pass av William Gustafsson och Alexander Klarin och ökade ledningen.

För Halmstad gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Västervik är på tolfte plats. Västervik var på 18:e plats i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Västerviks IK med 2–1.

Nästa motstånd för Halmstad är Mariestad. Lagen möts söndag 23 november 16.00 i Mariehus Arena. Västervik tar sig an Huddinge borta fredag 28 november 19.00.

Halmstad–Västervik 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (6.00) Melker Iversen (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz), 2–0 (18.19) Otto Stahre (Hampus Johansson, Andreas Andersson).

Andra perioden: 2–1 (36.57) Jacob Tenemyr (Knut Köhler, Noah Wolf), 3–1 (38.28) Oscar Johnsson (Otto Stahre, Anton Berglund), 4–1 (38.48) Albin Blomberg (William Gustafsson).

Tredje perioden: 5–1 (46.10) Albin Blomberg (William Gustafsson, Alexander Klarin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 4-1-0

Västervik: 0-1-4

Nästa match:

Halmstad: Mariestad BoIS HC, borta, 23 november

Västervik: Huddinge IK, borta, 28 november